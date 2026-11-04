Cinco días sin bancos en Argentina: hoy es el último día para hacer trámites antes del cierre de sucursales

Los bancos de Argentina confirmaron que sus sucursales permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos en noviembre de 2026, debido a la celebración del Día del Bancario y las jornadas vinculadas con la visita oficial del papa León XIV. A través de un comunicado difundido este miércoles 4 de noviembre, las principales asociaciones bancarias informaron que no habrá atención presencial desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre, aunque los clientes podrán continuar realizando pagos, transferencias y extracciones de efectivo mediante canales alternativos.

Que pasó con el Ueno Bank en Paraguay y que sucederá con los ahorros de casi 3 millones de clientes

La decisión fue comunicada conjuntamente por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos Especializados (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). Las entidades explicaron cómo funcionará el sistema financiero durante el período de inactividad y qué operaciones estarán disponibles para los usuarios.

El cronograma contempla el viernes 6 de noviembre, cuando se conmemora el Día del Bancario, y las jornadas del lunes 9 y martes 10 de noviembre, correspondientes a la visita oficial del Sumo Pontífice León XIV. A estos días se suma el fin de semana del sábado 7 y domingo 8, lo que dará lugar a cinco jornadas consecutivas sin atención en las sucursales bancarias.

Pese al cierre de las oficinas, las asociaciones aclararon que los clientes podrán seguir utilizando tarjetas de débito, homebanking, aplicaciones de banca móvil y billeteras virtuales. Estas herramientas permitirán mantener la operatoria electrónica habitual, sin necesidad de concurrir personalmente a una entidad financiera.

Sin bancos durante 5 días seguidos: El Banco Central estableció feriados bancarios por la visita del papa León XIV

Bancos cerrados: cómo funcionarán los cajeros automáticos y las transferencias

Uno de los principales puntos del comunicado está relacionado con la disponibilidad de efectivo. Las entidades bancarias anticiparon que reforzarán la recarga de los cajeros automáticos en todo el país para responder a la demanda de billetes durante los cinco días sin atención presencial.

Además, continuará funcionando el sistema Extra Cash, que permite retirar dinero en efectivo utilizando una tarjeta de débito y el Documento Nacional de Identidad (DNI). Este servicio estará disponible en las cadenas de supermercados, farmacias y otros comercios que cuenten con esa modalidad de extracción.

En cuanto a las operaciones electrónicas, las asociaciones confirmaron que los canales digitales permanecerán activos las 24 horas. Los usuarios podrán ingresar al homebanking, utilizar aplicaciones bancarias y operar mediante billeteras virtuales durante todo el período de cierre de las sucursales.

Entre las transacciones que podrán realizarse se encuentran las transferencias de dinero, los pagos de servicios y otras operaciones electrónicas, que continuarán disponibles conforme a los esquemas habituales de funcionamiento de cada plataforma. De esta manera, la interrupción de la atención presencial no implicará una suspensión general de los servicios bancarios.

Mariano Gorodisch: "Más de la mitad de los bancos refinanciaron los prestamos de los deudores"

Por último, ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA buscaron llevar tranquilidad a los usuarios al confirmar que los cajeros automáticos, las extracciones mediante Extra Cash y las herramientas digitales seguirán operativos durante el fin de semana largo. Así, quienes necesiten realizar movimientos de dinero entre el 6 y el 10 de noviembre podrán utilizar estos canales alternativos, aunque las sucursales bancarias permanecerán cerradas.

Noviembre tendrá otro feriado bancario: cuándo será

El cierre de cinco días no será la única interrupción de la atención bancaria durante noviembre.

El lunes 23 de noviembre, las entidades financieras volverán a cerrar sus puertas por el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora originalmente el 20 de noviembre.

De esta manera, noviembre tendrá varias jornadas sin atención presencial, aunque los canales electrónicos seguirán disponibles.

Para quienes necesitan realizar operaciones que no pueden resolverse desde el celular o una computadora, la fecha clave será el jueves 5 de noviembre: el último día de atención bancaria habitual antes del cierre de cinco jornadas consecutivas.

GZ