Recibos de haberes de ANSES: la guía para consultar e imprimir los comprobantes de cobro desde la app mi ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, recordó que la totalidad de los jubilados y pensionados del sistema previsional tienen la opción de consultar sus recibos de liquidación mensual a través de la aplicación móvil mi ANSES. La herramienta permite acceder a la información de manera remota desde dispositivos electrónicos.

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Para ingresar al sistema de ANSES y resguardar la confidencialidad de la consulta, la plataforma requiere que el usuario introduzca su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Este procedimiento de autenticación garantiza la seguridad del entorno digital y protege los datos personales del titular.

Dentro de la aplicación, los beneficiarios pueden visualizar la información correspondiente al último recibo disponible, así como también revisar el historial completo de las liquidaciones anteriores. El sistema ofrece el desglose de los conceptos que integran el haber cobrado en cada período mensual. Además, la institución precisó que los comprobantes emitidos en este formato cuentan con firma digital, lo que les otorga validez oficial para ser presentados en cualquier trámite administrativo o legal.

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Guía paso a paso para descargar e imprimir los comprobantes



El procedimiento para acceder y descargar el documento consta de una serie de pasos secuenciales dentro de la plataforma digital del organismo previsional. En primera instancia, el usuario debe abrir la aplicación mi ANSES e ingresar sus credenciales de acceso habituales, compuestas por el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la sesión personal, el beneficiario tiene que dirigirse al menú principal, seleccionar la sección "Jubilación" y luego presionar la opción "Consultar recibos de haberes". En esa pantalla se despliega el listado de comprobantes, donde figuran los datos de la última liquidación generada junto con los registros de los meses previos.

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Para guardar o imprimir la constancia, el usuario debe seleccionar el ícono de descarga del recibo correspondiente. La aplicación ofrece la alternativa de enviar el archivo directamente a la casilla de correo electrónico que el titular tiene registrada en la base de datos de la ANSES, facilitando su posterior impresión en soporte físico.

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