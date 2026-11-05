Paritaria en el SENASA: la tabla completa de haberes y adicionales aprobados a partir de noviembre

Las autoridades y representaciones gremiales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) oficializaron la tabla de remuneraciones correspondiente al mes de noviembre de 2026, encuadrada en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado mediante el Decreto N° 40/07. El nuevo esquema fija los ingresos básicos según los agrupamientos, tramos y grados escalafonarios de la entidad estatal.

Escala salarial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en noviembre: la grilla de sueldos para el personal civil

Dentro del marco salarial aprobado, los montos informados no incluyen la suma fija no bonificable de $4.000 fijada históricamente para aquellas remuneraciones que resultaban inferiores a $60.000 a enero de 2020. A su vez, el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) aplicable para el penúltimo mes del año quedó establecido en $1.116,97.

Grilla de haberes por agrupamiento y tramo para noviembre



La estructura de cargos y funciones operativas y administrativas comprende los siguientes haberes brutos asignados para el penúltimo mes del año:

Profesional Operativo - Profesional Administrativo

Tramo General

- Grado 13: $1.570.459,82

- Grado 12: $1.597.267,10

- Grado 11: $1.628.542,26

- Grado 10: $1.668.753,18

- Grado 9: $1.711.198,04

- Grado 8: $1.754.759,87

- Grado 7: $1.802.789,58

- Grado 6: $1.858.638,08

- Grado 5: $1.920.071,43

- Grado 4: $2.000.493,27

- Grado 3: $2.075.330,26

- Grado 2: $2.157.986,04

- Grado 1: $2.251.811,52

Tramo Principal

- Grado 8: $1.858.638,08

- Grado 7: $1.906.667,79

- Grado 6: $1.962.516,29

- Grado 5: $2.023.949,64

- Grado 4: $2.104.371,48

- Grado 3: $2.179.208,47

- Grado 2: $2.261.864,25

- Grado 1: $2.355.689,73

Tramo Superior



- Grado 3: $2.283.086,68

- Grado 2: $2.365.742,46

- Grado 1: $2.459.567,94

Técnico Operativo - Técnico Administrativo

Tramo General

- Grado 16: $980.699,66

- Grado 15: $998.571,18

- Grado 14: $1.020.910,58

- Grado 13: $1.045.483,92

- Grado 12: $1.072.291,20

- Grado 11: $1.103.566,36

- Grado 10: $1.143.777,28

- Grado 9: $1.186.222,14

- Grado 8: $1.229.783,97

- Grado 7: $1.277.813,68

- Grado 6: $1.333.662,18

- Grado 5: $1.395.095,53

- Grado 4: $1.475.517,37

Mercado laboral: los puestos más buscados por las empresas

Tramo Principal

- Grado 8: $1.183.988,20

- Grado 7: $1.224.199,12

- Grado 6: $1.266.643,98

- Grado 5: $1.310.205,81

- Grado 4: $1.358.235,52

- Grado 3: $1.414.084,02

- Grado 2: $1.475.517,37

- Grado 1: $1.555.939,21

Tramo Superior

- Grado 3: $1.495.622,83

- Grado 2: $1.557.056,18

- Grado 1: $1.637.478,02

Asistente Técnico Operativo - Asistente Técnico Administrativo

Tramo General

- Grado 18: $856.715,99

- Grado 17: $870.119,63

- Grado 16: $884.640,24

- Grado 15: $902.511,76

- Grado 14: $924.851,16

- Grado 13: $949.424,50

- Grado 12: $976.231,78

- Grado 11: $1.007.506,94

- Grado 10: $1.047.717,86

- Grado 9: $1.090.162,72

- Grado 8: $1.133.724,55

- Grado 7: $1.181.754,26

- Grado 6: $1.237.602,76

Tramo Principal

- Grado 10: $1.022.027,55

- Grado 9: $1.048.834,83

- Grado 8: $1.080.109,99

- Grado 7: $1.120.320,91

- Grado 6: $1.162.765,77

- Grado 5: $1.206.327,60

- Grado 4: $1.254.357,31

- Grado 3: $1.310.205,81

Tramo Superior

- Grado 3: $1.277.813,68

- Grado 2: $1.325.843,39

- Grado 1: $1.381.691,89

Servicios Generales

Tramo General

- Grado 20: $675.766,85

- Grado 19: $684.702,61

- Grado 18: $698.106,25

- Grado 17: $711.509,89

- Grado 16: $726.030,50

- Grado 15: $743.902,02

- Grado 14: $766.241,42

- Grado 13: $790.814,76

- Grado 12: $817.622,04

- Grado 11: $848.897,20

- Grado 10: $889.108,12

- Grado 9: $931.552,98

- Grado 8: $975.114,81

Por qué la inflación baja pero los salarios no se recuperan

Tramo Principal

- Grado 12: $801.984,46

- Grado 11: $824.323,86

- Grado 10: $848.897,20

- Grado 9: $875.704,48

- Grado 8: $906.979,64

- Grado 7: $947.190,56

- Grado 6: $989.635,42

- Grado 5: $1.033.197,25

Tramo Superior

- Grado 3: $1.005.273,00

- Grado 2: $1.047.717,86

- Grado 1: $1.091.279,69

Adicionales por función y compensación transitoria operativa

El régimen retributivo del organismo abarca además adicionales específicos para el personal que desempeña funciones operativas, ejecutivas o de jefatura dentro del organismo. La compensación transitoria para el agrupamiento operativo prevé los siguientes suplementos mensuales:

- Profesional Operativo: $254.937,23

- Técnico Operativo: $160.441,57

- Asistente Técnico Operativo: $143.150,88

En cuanto a los suplementos asignados por responsabilidad del cargo, la función ejecutiva fija los siguientes valores:

- Función Ejecutiva I: $1.872.041,72

- Función Ejecutiva II: $1.692.209,55

- Función Ejecutiva III: $1.524.664,05

- Función Ejecutiva IV: $1.357.118,55

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Por último, el adicional dispuesto por función de jefatura en las distintas dependencias institucionales determina las sumas que se detallan a continuación:

- Función de Jefatura I: $670.182,00

- Función de Jefatura II: $502.636,50

- Función de Jefatura III: $335.091,00

- Función de Jefatura IV: $167.545,50

GZ