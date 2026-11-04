El Banco Central volvió a comprar dólares y cortó una racha negativa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó este miércoles la compra de dólares al sumar US$ 9 millones, lo que representa la primera jornada con saldo positivo en noviembre. Esta adquisición se produce después de un octubre en el que la entidad logró un saldo final de US$ 1.395 millones y acumula US$ 15.972 millones en lo que va del año.

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La intervención de este miércoles interrumpió una inercia compradora que se había cortado durante dos jornadas consecutivas sin absorber divisas. En las últimas siete intervenciones, la autoridad monetaria había sumado cuatro ruedas sin saldo a favor, debido a que el apetito de cobertura de los operadores privados neutralizó el superávit de oferta.

BCRA Grafico

Esta situación impactó directamente en el nivel de las reservas brutas, cuyo stock retrocedió hasta ubicarse en los US$ 50.293 millones. La racha negativa se cortó con la compra de esta jornada, que revierte la tendencia de los últimos días, donde además las reservas internacionales brutas crecieron US$ 142 millones, después de la caída de US$ 148 millones registrada el martes. La mejora estuvo asociada principalmente al fuerte repunte del oro, cuya cotización avanzó 3,30% y generó un efecto positivo estimado en US$ 250 millones sobre el valor de los activos del BCRA.

El movimiento del metal precioso se produjo en un contexto de debilitamiento internacional del dólar, luego de que el Partido Demócrata consiguiera el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense en las elecciones de medio término. El índice dólar retrocedió 0,27%, mientras que el euro se apreció en igual proporción, la libra avanzó 0,04% y el yen ganó 0,13%. En contraste, el yuan se depreció 0,05% frente a la divisa estadounidense.

Cotización del tipo de cambio

Por otra parte, el dólar mayorista bajó y cerró este miércoles en $1.547,50, alejándose de su último máximo histórico nominal. En tanto, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación finalizó la jornada en $1.570 para la venta, mientras que el promedio del BCRA se ubicó en $1.573,23.

Dólar

En cuanto a los tipos de cambio bursátiles, el dólar MEP operó en $1.576,63 y el Contado con Liquidación (CCL) lo hizo en $1.677,22. A su vez, el dólar blue repitió el desempeño del día anterior y se mantuvo estable en $1.565.

Además, pese a las últimas subas, el tipo de cambio oficial permanece lejos del techo de la banda cambiaria. De acuerdo con el mecanismo de actualización vigente, este límite llegará a los $1.989,12 hacia el cierre de noviembre.

FN