El colapso de Ueno Bank golpea a 900 trabajadores en la Argentina con suspensiones y falta de pago de salarios

La onda expansiva del colapso financiero y la intervención de Ueno Bank en Paraguay también alcanza a la Argentina, ya que corre riesgo el empleo de 900 trabajadores de Kaitel SRL, la sucursal argentina de la tecnológica paraguaya ITTI, que integra el conglomerado del Grupo Vázquez, estrechamente ligado al banco intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP).

"No nos están dando explicaciones y la gente de recursos humanos tampoco está dando la cara", relató Jorge Martín, uno de los damnificados a la agencia Noticias Argentinas.

Según explicó, el esquema de cobro combinaba una porción del salario en pesos depositada en la Argentina a través de Kaitel SRL, y un complemento en dólares que se abonaba por intermedio de plataformas de contratación internacional como Deel. Sin embargo, tras el cierre de operaciones y la detención de directivos y accionistas en Asunción a principios de esta semana, la cadena de pagos se cortó de un día para el otro.

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Según Martín, "quedó todo cortado, no cobramos el sueldo de este mes, nos mandaron un mail totalmente irregular porque no hubo una comunicación fehaciente por carta documento de suspensión de actividades; fue sólo un mail donde dice que algunos estamos suspendidos y otros no", describió Martín.

Suspensiones y trabajo remoto

La empresa notificó suspensiones por 30 días sin goce de haberes, desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre inclusive e invocó razones de fuerza mayor, invocando los artículos 218, 219 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo.

"La Compañía continuará realizando todas las gestiones necesarias para procurar la normalización de sus actividades y comunicará oportunamente cualquier modificación que pudiera producirse respecto de la presente medida", indicó la notificación.

Ueno bank

Otro grupo de trabajadores fue notificado que seguirá trabajando de manera remota desde su domicilio, manteniendo las condiciones habituales de trabajo.

La empresa expresó que "se encuentra realizando todas las gestiones y esfuerzos a su alcance para obtener los recursos económicos necesarios que permitan afrontar el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre".

La situación del Ueno Bank

El martes 3 de noviembre, el Banco Central de Paraguay (BCP) intervino al Ueno Bank, uno de los más importantes del país, tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido por la regulación local.

Esta situación motivó una crisis ante el temor de que otras entidades puedan tener problemas similares, y derivó en la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo, por expreso pedido del presidente de Paraguay.

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos de Paraguay, Rodrigo Estigarribia, encargado del caso Ueno Bank, hizo lugar al pedido del Ministerio Público y decretó la inhibición general de vender y gravar bienes, respecto a 34 personas físicas y jurídicas vinculadas a la entidad bancaria y empresas asociadas.

La crisis derivada por el colapso de la entidad bancaria generó la renuncia del presidente paraguayo, Santiago Peña. La bancada oficialista del Partido Colorado, que tiene 35 miembros, había anunciado que votaría favor de un juicio político en su contra que había impulsado la oposición.





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