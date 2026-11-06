El Gobierno ordenó cerrar 72 Registros del Automotor en todo el país y dio 60 días para concretar la medida

El Gobierno nacional ordenó el cierre de 72 Registros del Automotor en distintas provincias de la Argentina, como parte de su plan de reorganización y digitalización del sistema registral. Además, estableció un plazo máximo de 60 días hábiles para concretar el cierre de las oficinas.

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La decisión fue oficializada mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el jueves 5 de noviembre en el Boletín Oficial.

La normativa, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, comprende 67 registros suprimidos mediante esta resolución y otros cinco cuyo cierre ya había sido dispuesto anteriormente. El objetivo es reducir la cantidad de dependencias, concentrar funciones y optimizar los recursos disponibles.

Qué pasará con los trámites de los Registros del Automotor que cierren

La resolución establece que los vehículos y demás dominios registrados en las oficinas eliminadas serán transferidos a dependencias que continúen funcionando. Sin embargo, no especifica qué registros recibirán los trámites de cada oficina cerrada.

Además, las dependencias que permanezcan abiertas podrán incorporar nuevas competencias para realizar trámites de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios, previa autorización de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor.

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Uno por uno, cuáles son los 72 Registros del Automotor que cerrarán

La reorganización alcanza a oficinas distribuidas en distintas jurisdicciones, con una importante concentración en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El listado oficial identifica los siguientes 67 registros incluidos en el Anexo I:

- Buenos Aires: Azul N° 1; Balcarce; Carhué; Coronel Dorrego y Oriente; General Belgrano; General La Madrid; General Rodríguez N° 2; Juan Bautista Alberdi y Vedia; Laprida; Lobos; Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón; Merlo N° 1; Pigüé; Quilmes N° 1; Rojas; San Pedro N° 1; Tandil; Trenque Lauquen; Zárate.

- CABA: Capital Federal N° 01, 06, 07, 11, 12, 052 y 078.

- Chaco: Resistencia N° 1; Villa Ángela.

- Córdoba: Córdoba N° 2; Deán Funes; Huinca Renancó; Jesús María; Las Varillas; Mackenna; Marcos Juárez; Morteros; Río Cuarto; San Francisco.

- Corrientes: Corrientes N° 3; Goya.

- Entre Ríos: Basavilbaso y Rosario del Tala; Gualeguaychú y Urdinarrain; Nogoyá; Paraná; Ramírez.

- Jujuy: La Quiaca, Letra A.

- La Pampa: Realicó.

- La Rioja: La Rioja N° 1 y N° 2.

- Misiones: Posadas.

- Río Negro: Cipolletti.

- Salta: Salta y Güemes.

- San Luis: Villa Mercedes.

- Santa Fe: Chañar Ladeado; Esperanza; Firmat y Melincué; Las Rosas; María Teresa y Venado Tuerto; Rafaela; Rufino; San Carlos Centro; San Genaro y Totoras; San Justo; Santa Fe N° 2; Vera.

- Santiago del Estero: Añatuya.

- Tucumán: Concepción.

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Por otra parte, el Anexo II incorpora otras cinco oficinas que ya habían sido suprimidas, pero cuyo cierre operativo deberá concretarse dentro del mismo plazo:

- Buenos Aires: La Matanza N° 8, Mercedes N° 1 y Morón N° 1.

- Entre Ríos: Concepción del Uruguay N° 3.

- Santa Fe: Rosario N° 3.

De esta manera, el Gobierno avanzará con el cierre operativo de 72 dependencias en un plazo máximo de 60 días hábiles, mientras que las oficinas que continúen funcionando deberán absorber los trámites y competencias de los registros eliminados.

GZ / lr