El revés de Trump y el derrumbe de la IA castigan a los bonos argentinos y llevan el riesgo país a 900 puntos

La holgada victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio término en Estados Unidos desencadenó un violento reacomodamiento en los mercados financieros globales. El temor a mayores regulaciones y al elevado consumo energético de los centros de cómputo provocó el desplome de las acciones de Inteligencia Artificial, fenómeno profundizado por el derrape del 40% del sector en las bolsas chinas en los últimos cuatro meses, empujando a los inversores a refugiarse en los bonos del Tesoro norteamericano y provocando fuertes bajas en el precio internacional del petróleo.

Javier Milei y Donald Trump.

En el plano interno, el análisis de las consultoras económicas locales coincide en que el cambio de escenario internacional impacta de lleno en la Argentina, amenazando con diluir el eventual respaldo político de Donald Trump hacia la gestión de Javier Milei. Según advirtió un informe de la consultora EconViews, dirigida por Miguel Kiguel, el clima financiero internacional "se puso pesado y la Argentina lo está sintiendo", destacando un llamativo desacople donde "incluso en los días de rebote los activos argentinos siguen castigados, a contramano del resto de los emergentes", lo que impulsó al riesgo país hasta superar los 900 puntos básicos, duplicando el valor registrado tres meses atrás.

Las repercusiones para la economía nacional se proyectan por múltiples vías. Por un lado, una eventual resolución o distensión de conflictos armados impulsada desde Washington presionaría a la baja el valor del barril de crudo, lo que si bien aportaría a la contención inflacionaria global, afectaría severamente el potencial de divisas de las exportaciones energéticas locales de Vaca Muerta, sumándose a la reciente caída del 10% registrada en los precios de las commodities agrícolas.

Finalmente, el deterioro en la cotización de los títulos soberanos refleja un marcado escepticismo de los operadores financieros en torno a la sostenibilidad del esquema económico de cara al horizonte electoral. La disparidad en los rendimientos de la deuda argentina, donde los bonos con vencimiento en 2027 rinden cerca del 10,4% anual mientras que los compromisos con vencimiento en 2028 trepan a un 19,8%, transparenta la creciente cautela del mercado ante la posibilidad de afrontar los abultados vencimientos de financiamiento sin un acceso fluido al crédito internacional.

Para la consultora FMyA, el swap con EE.UU. no corre peligro pese a la volatilidad global y el castigo a los bonos

En sintonía con las proyecciones del sector financiero, la consultora FMyA, dirigida por Fernando Marull, analizó el complejo panorama global destacando que "noviembre arranca volátil", en un escenario donde el mercado "pasó de subir 2% por menor riesgo político luego de la ola azul en las elecciones de medio término de Estados Unidos, a caer 4,4% por un sell-off en tecnológicas". Pese al cimbronazo, la firma remarcó que la contención legislativa al presidente Donald Trump y la caída del barril de Brent por debajo de los USD100 dejan un saldo con matices: "Para emergentes la lectura es positiva, pero el contrapeso legislativo enfría expectativas de expansión fiscal, con un dólar global más débil... Para la Argentina, el petróleo más bajo le pega a las energéticas, pero descomprime naftas e inflación".

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Respecto a la actividad económica interna, el análisis de la consultora confirmó un escenario de recuperación heterogéneo: "Los datos de agosto-septiembre confirman el rebote luego de julio, aunque menos fuerte de lo esperado. Octubre mixto, y para noviembre la reducción de días hábiles por la visita del Papa puede afectar datos mensuales". En materia de precios, proyectaron un registro del 1,9% tanto para octubre como para noviembre, advirtiendo que si bien los alimentos permanecen estables, "presionan estacionales y regulados (carne, naftas y tarifas de gas)", con un alivio parcial proveniente del crudo internacional.

Frente al tema central que genera mayor nerviosismo en la City, la consultora de Marull llevó tranquilidad al sostener que la asistencia financiera acordada con Washington sigue firme: "el swap con Estados Unidos no se vería afectado". Paralelamente, argumentaron que el castigo a los bonos soberanos, que llevó la probabilidad implícita de reelección del Gobierno al 45%, responde a un movimiento exagerado del mercado, dado que "las encuestas marcan al menos 50/50, marcando una sobrerreacción", mientras que en el segmento en pesos el contagio aún se mantiene "limitado".

Por último, el informe de FMyA puso de relieve las maniobras del Banco Central para contener los títulos de la deuda local y el margen de acción que le queda al Poder Ejecutivo para encauzar las expectativas: "El Banco Central salió a sostener los precios del Boncer y Duales largos, de cara a la licitación de esta semana. Con un mundo más tranquilo hay chances de cierta estabilización. Pero faltan noticias positivas concretas en actividad, en la política y en el programa financiero, donde el margen se achica".

El Gobierno busca retomar la iniciativa con medidas para PyMEs mientras F2 advierte por la cobertura cambiaria hacia 2027

En el plano político interno, la administración nacional puso en marcha un paquete de medidas orientadas a la reactivación, con alivios impositivos para PyMEs y líneas de crédito para la industria automotriz, con el objetivo central de retomar la iniciativa de gestión y ordenar la agenda pública. Esta dinámica se da en un escenario de incipiente pragmatismo donde las posturas se acercan dentro de las principales coaliciones: en el oficialismo cobra cada vez más fuerza la versión de una eventual fórmula presidencial Milei-Bullrich ante la activa pero dialoguista postura de la legisladora, mientras que en la oposición se vislumbra una tregua aparente entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof que suaviza la interna, en consonancia con la cumbre de Sergio Massa y los gobernadores para defender las PASO e incidir en la discusión presupuestaria.

Las complicaciones operativas impuestas por la visita del papa y los días festivos de noviembre terminaron por postergar la agenda legislativa pendiente, desplazando los debates clave hacia el período de sesiones extraordinarias proyectado entre diciembre y febrero. En esa ventana parlamentaria, la atención estará concentrada en dos proyectos neurálgicos para el Poder Ejecutivo: el tratamiento del Presupuesto 2027 y el proyecto de suspensión de las elecciones primarias (PASO).

Encuesta: si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarían los argentinos?

Por su parte, el análisis económico de la consultora F2, dirigida por Andrés Reschini, examinó el impacto de los comicios en Estados Unidos y coincidió en que el contrapeso legislativo a Donald Trump ofrece una lectura positiva al imponer límites institucionales a medidas radicales y contener el endeudamiento federal. Sin embargo, el informe remarcó la fuerte anomalía de la deuda soberana local: a pesar de que la baja de tasas norteamericanas impulsó a los activos emergentes durante octubre, la deuda argentina en moneda extranjera operó a contramano y se hundió, llevando al Riesgo País a superar holgadamente los 900 puntos básicos. Esta dinámica no solo aleja al país del financiamiento internacional, sino que interrumpe la meta oficial de conseguir unos USD 5.000 millones en el mercado doméstico para cerrar el programa financiero de cara al año electoral.

En lo relativo al mercado de cambios, el reporte de F2 detalló que los contratos de dólar futuro, con vencimientos que ya se extienden hasta fines de noviembre de 2027, muestran una curva con una pendiente notablemente más pronunciada en el tramo largo. Si bien dicho segmento concentra un menor volumen e interés abierto, la silueta de las cotizaciones transparenta que los operadores están dispuestos a abonar una prima de cobertura cambiaria sensiblemente más alta a medida que se aproxima el calendario de las elecciones presidenciales.

Por último, el estudio privado subrayó que la incipiente recuperación del crédito en pesos resulta aún insuficiente para consolidar un despegue sólido de la actividad, aunque celebró como un dato positivo que se haya logrado frenar el deterioro general. Frente a este diagnóstico, el anuncio formulado por el ministro Luis Caputo ante la Conferencia de la UIA con beneficios dirigidos al sector PyME confirma un giro pragmático por parte del equipo económico para tomar nota del reclamo productivo e intentar apuntalar el nivel de actividad.

Intervención en bonos por $2 billones y desacople cambiario: el análisis de la consultora 1816 tras el revés de Trump

En el frente monetario local, la consultora F2 reveló una fuerte intervención del Banco Central mediante el mercado secundario con instrumentos duales CER y TAMAR, alcanzando una inyección de liquidez estimada en cerca de $2 billones. Pese al volumen de la operación, el análisis privado desestimó que la maniobra represente un cambio de rumbo expansivo en el programa económico, destacando que "en octubre la oferta monetaria medida a través del M2 en relación con el PBI volvió a caer hasta el 7,9% lo que indica que el sesgo contractivo sigue intacto. Suponiendo una inyección de $ 2 billones con impacto directo en el M2, este se elevaría desde el 7,9% al 8% del PBI, con lo cual no estaríamos hablando de un 'Plan Platita', como declaró el ministro Caputo, ni mucho menos", a la espera de evaluar si la maniobra responde a la demanda de dinero previa a las licitaciones o si buscará cobertura cambiaria.

Por su parte, el informe de la consultora 1816 puso foco en el pronunciado castigo idiosincrásico que sufrieron los títulos soberanos argentinos en relación con sus pares de la región, alimentado principalmente por la incertidumbre política y el temor a los comicios del próximo año: "en las últimas semanas a los bonos de la Argentina les fue mucho peor que a los comparables, mientras que la forward entre AO27 y AO28 (medidos contra cable) ya ronda el 26% (vs 11% a mediados de julio). Por ambas razones es difícil no concluir que hay mucho de idiosincrásico (y, específicamente, de temor político) en este sell-off".

Paralelamente, la firma financiera remarcó un llamativo y atípico desacople entre la paridad cambiaria y el riesgo crediticio, caracterizado por la firmeza relativa del peso en un contexto donde el riesgo país duplicó su valor en pocos meses: "Que bonos y dólar contado con liquidación (CCL) operen tan distinto no es habitual, ni en la era Milei ni en general en los últimos 10 años. Es un tema de flujos (hay más vendedores de bonos y acciones que vendedores de pesos), pero si la expectativa es que de largo plazo Vaca Muerta alcance para tener una moneda fuerte también debería alcanzar para pagar la deuda (y, de manera inversa, si Vaca Muerta no alcanza para pagar los bonos, será difícil que alcance para sostener al peso)".

Finalmente, 1816 analizó el impacto del nuevo escenario legislativo en Estados Unidos sobre la ayuda financiera del Tesoro norteamericano a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). El reporte detalló que "con la ley actual Donald Trump no necesita al Congreso para usar el ESF (la herramienta con la que compró pesos en 2025), pero el año pasado los demócratas llegaron a presentar un proyecto de ley para impedir que sirva para rescatar a la Argentina ('No Argentina Bailout Act'), de modo que habrá que ver hasta dónde llega el cambio de escenario en Estados Unidos sin olvidar que Trump conserva poder de veto".

Alerta en los mercados tras el "rebote del gato muerto" en Wall Street y la suba del índice del miedo

Las primeras operaciones en el mercado nocturno (overnite) de las Bolsas de Nueva York encendieron nuevas señales de alerta al insinuar que la recuperación registrada por las acciones durante el cierre del viernes respondió únicamente al fenómeno técnico conocido como "el rebote del gato muerto", tras el severo derrumbe sufrido la jornada anterior. En este contexto de extrema cautela, el índice Dow Jones, que agrupa a sectores tradicionales y a un selecto grupo de empresas tecnológicas como Apple, IBM, Microsoft, Cisco y Nvidia, lograba operar en terreno positivo con una leve suba del 0,30%, mientras que el S&P 500 cedía un 0,10% y el indicador bursátil Nasdaq profundizaba su retroceso al caer un 0,56%.

La creciente volatilidad e incertidumbre entre los inversores internacionales se vio reflejada de manera directa en el comportamiento del CBOE Volatility Index (VIX), popularmente conocido como el "índice del miedo". La variable que mide el riesgo en Wall Street registró un incremento hasta alcanzar las 23,55 unidades, aproximándose peligrosamente al umbral crítico de los 30 puntos, nivel a partir del cual el sistema financiero global comienza a activar sus protocolos de máxima alerta ante un eventual pánico vendedor.

En el mercado de materias primas y criptoactivos, el barril de petróleo Brent mostró una leve baja del 0,12% para ubicarse en los USD 97,63 sin definir una tendencia clara, mientras que la divisa estadounidense soportaba una moderada depreciación, el oro caía un 0,38% y el Bitcoin profundizaba su racha bajista hasta cotizar a USD 74.652.

Frente a esta coyuntura internacional desfavorable, la inactividad bancaria y bursátil en la plaza financiera local resulta oportuna para el mercado argentino. La pausa institucional llega en un momento bisagra, ofreciendo un respiro temporario antes de que el eventual contagio de los indicadores externos presione nuevamente a la baja la cotización de los bonos soberanos.

MP/DCQ