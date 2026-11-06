El riesgo país rebotó y registró un nuevo récord anual al cierre de la semana por encima de los 930 puntos

El riesgo país argentino volvió a superar la barrera de los 900 puntos básicos este viernes, pese al rebote que ensayan los bonos soberanos en dólares este viernes. Luego de trepar hasta las 925 unidades en la jornada previa, en medio de una fuerte ola de ventas en los mercados internacionales por los temores en torno al futuro de la inteligencia artificial, el indicador elaborado por JP Morgan cierta la semana en 939 puntos.

El fuerte aumento esta vinculado, en parte, por la derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, que debilitó políticamente a uno de los principales aliados internacionales de Javier Milei y aumentó la incertidumbre sobre el apoyo financiero de Washington durante el año electoral de 2027.

En este contexto, el riesgo país alcanzó su nivel más alto en un año. De esta manera, el indicador acumuló un salto semanal del 18,9%, equivalente a 149 puntos básicos, frente a los 787 puntos registrados al cierre de la semana anterior.

En tanto, el MSCI Merval acumuló una caída cercana al 10% en dólares. El retroceso prolongó las fuertes pérdidas de la semana anterior, cuando la reelección de Lula da Silva en Brasil ya había generado una mayor presión sobre los activos argentinos.

REM del BCRA: El precio que le ponen a la inflación y al dólar 45 actores del mercado

En el mercado de deuda, el AL30 acumuló una caída semanal cercana al 3,7%, al pasar de aproximadamente u$s53,50 a u$s51,50, según Finwind. Las pérdidas también alcanzaron a los bonos de mayor plazo: durante la rueda del jueves, el GD35 retrocedió 2,05%, el GD41 perdió 2,5% y el GD46 se desplomó 3,41%, encabezando las bajas entre los títulos soberanos de legislación extranjera.

Las pérdidas también alcanzaron a las principales empresas argentinas que cotizan en Nueva York. Desde Finwind destacaron el retroceso de YPF, cuyo ADR llegó a operar en torno a los US$ 39, con una caída semanal cercana al 18%, y de Grupo Financiero Galicia, que se ubicó alrededor de los US$ 30, con una baja superior al 8%.

Cabe resaltar que este viernes 6 de noviembre (Día del Bancario), la bolsa porteña operó con particularidades en su cronograma. BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) sí mantuvo la negociación bursátil con normalidad para sus horarios habituales (de 11:30 a 18:00 para renta variable, tras el reciente cambio de horario con Wall Street). Pero no hubo liquidación de operaciones durante la jornada de hoy (las operaciones a plazo T+1 del día de hoy pasarán a liquidarse en la siguiente fecha hábil).

Cotización del tipo de cambio

En esta jornada acotada, el dólar oficial minorista cotizó a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA). El MEP sube 0,2% a $1.578,78, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera en torno a $1.678,72. En tanto, el dólar blue se sostuvo a $1.555 para la venta.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio perdió ayer $0,5 (-0,03%) a $1.545,5 para la venta, en lo que representó la última jornada hábil previo al feriado bancario de este viernes. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria se ubicó a 26,7%. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s754,8 millones.



A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 6 de noviembre

La inflación en CABA volvió a acelerarse en octubre y llegó al 1,9%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,9% en octubre de 2026, una décima por encima del 1,8% registrado en septiembre, según el informe publicado este viernes 6 de noviembre por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El dato confirma una leve aceleración mensual de los precios, impulsada principalmente por los aumentos en vivienda, alimentos y salud.

Con este resultado, la inflación porteña acumuló un 26,1% en los primeros diez meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,5%. Este último indicador mostró una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de septiembre, lo que refleja que los precios siguen aumentando, aunque a un ritmo menor que el registrado un año atrás.

REM del BCRA: El precio que le ponen a la inflación y al dólar 45 actores del mercado

El mercado espera un dólar más barato de lo que calculaba hace apenas un mes, pero eso no significa que también anticipe una inflación más baja. Por el contrario, los analistas corrigieron hacia arriba sus pronósticos de precios y ahora proyectan una desaceleración más lenta. Esa es una de las principales señales que deja el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de octubre, difundido el 5 de noviembre por el Banco Central (BCRA).

El nuevo REM ubica el tipo de cambio mayorista promedio de noviembre en $1.558,5, unos $21,4 por debajo de la estimación realizada en septiembre. Para diciembre, la mediana de las proyecciones se sitúa en $1.590 por dólar, lo que representa una corrección bajista de aproximadamente $24,3 frente al relevamiento anterior.

De cumplirse ese pronóstico, el dólar mayorista registraría una variación interanual del 9,8% respecto de diciembre de 2025, de acuerdo con los cálculos publicados por el Banco Central.

BCRA

La revisión hacia abajo se extiende durante los primeros meses del próximo año. Para enero de 2027, los analistas esperan un dólar de $1.619, mientras que para febrero calculan $1.649 y para marzo, $1.677.

El comportamiento de las expectativas inflacionarias contrasta con el escenario cambiario. Mientras los pronósticos del dólar bajaron para los próximos meses, las estimaciones de inflación fueron corregidas hacia arriba.

Para octubre, los participantes del REM estimaron una inflación del 1,8% mensual, una décima por encima de lo que esperaban en septiembre. Para noviembre, la previsión se ubicó en 1,7%, también por encima de la encuesta anterior.

En diciembre, el mercado proyecta una inflación de 1,8%, mientras que para enero de 2027 espera un 1,7%. En ambos casos, los valores implican ajustes al alza respecto del relevamiento previo, aunque de menor magnitud.

Las bolsas del mundo

La fuerte caída de las acciones tecnológicas en Wall Street durante la rueda previa se propagó por el resto de los mercados ante el temor de que la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato de EEUU aumentara el escrutinio regulatorio sobre la inteligencia artificial y frenara la expansión de los centros de datos, lo que llevó a los inversionistas a buscar refugio en los bonos.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global —, se ubican en torno al 4,8%.

En el segmento energético, el crudo Brent, cae 0,08% hasta US$ 98,14 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 0,12%, hasta los US$ 90,57 el barril.

Curiosamente, algunos de los principales índices de Wall Street operan al alza este viernes en sus operaciones de "premarket". El S&P 500 sube 0,26% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,27%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,87% a la baja.

El Nikkei 225 de Japón se desplomó un 6%, su mayor caída en un solo día desde abril de 2025, mismo porcentaje al que cayó el Kospi de Corea del Sur. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,27%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,10%.

En Europa, el Euro Stoxx baja 1,43%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 2,11% y el CAC francés acompaña con -1,61%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 1,92%.

FN / lr