El riesgo país se calienta y los bonos se derriten

A falta de un año para las presidenciales del año que viene, el mercado ya se mueve al compás electoral. Los inversores operan los bonos con el cálculo político que incorpora la posibilidad o no de reelección del presidente Javier Milei en los comicios de 2027. El riesgo país volvió a marcar nuevo máximos en el año.

En una semana marcada por la volatilidad, el índice que elabora el JP Morgan cerró en los 939 puntos básicos y volvió a marcar nuevos máximos en el año.

Pero la City ya observa el spread entre los bonares que vencen antes de las elecciones del año que viene y los que vencen después de 2027. Mientras que los rendimientos de los bonos en dólares AL29, AL30 y AO28 se ubican entre el 13,2% y el 16,5%, mientras que el AO27 muestran tasas considerablemente menores, cercanas al 3,9%. El mercado exige una prima de rendimiento mucho más elevada para asumir riesgo argentino que para posicionarse en instrumentos más largos, que se extienden para la próxima gestión.



La diferencia de TIR entre AO27 y AO28 es de más de 12 puntos porcentuales. Esto significa que el mercado exige un rendimiento mucho mayor para mantener AO28 que AO27. Una TIR elevada suele estar asociada a un mayor riesgo.

“Lo que están rindiendo los bonos cortos 2027 que caen dentro de la gestión de Milei y los otros que caen después de la gestión actual, como el AO28, el AO29 y AL30 muestran que hay un riesgo político tremendo, antes y después de las elecciones”, sostuvo a PERFIL Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

Fernando Marull, director de FMyA, dijo que, tomando los precios de los bonos, las chances de Javier Milei de ser reelecto cayeron considerablemente. “Los bonos descuentan que Milei no reelige en 2027. Descuentan 45% de chance de reelección cuando en julio descontaban reelección con 90% de chance”, lanzó.