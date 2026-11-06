Elon Musk celebró la llegada de Tesla a la Argentina y se mete en la competencia de los autos eléctricos

La automotriz estadounidense Tesla desembarcará oficialmente en la Argentina con la apertura de su primera concesionaria en Unicenter. La compañía fundada por Elon Musk instalará un salón de exhibición y venta en el centro comercial de Martínez, donde ofrecerá inicialmente dos modelos de vehículos eléctricos. Además, dispondrá de un espacio para realizar pruebas de manejo con otras 10 unidades.

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La inauguración está prevista para el 20 de noviembre. El desembarco fue confirmado por la misma empresa y por Cencosud, el grupo chileno propietario del shopping, que será el primero del país en contar con un espacio comercial de la marca.

La compañía número uno en el mundo de autos eléctricos -junto con la china BYD- confirmó oficialmente su llegada a la Argentina. La automotriz estadounidense realizó el anuncio a través de su cuenta oficial en la red social X, donde publicó un video con imágenes de la Ciudad de Buenos Aires acompañado de un mensaje breve y contundente: “Llegamos a la Argentina el 20 de noviembre”.

El magnate y CEO de la empresa, Elon Musk, también confirmo la llegada de Tesla al país con un posteo en X: "Tesla Argentina!!"

El local estará ubicado en el nivel 1 de Unicenter y permitirá a los visitantes conocer los vehículos y avanzar con su compra. En paralelo, Tesla habilitará una zona de test drive en la playa H del estacionamiento, donde habrá 10 autos disponibles para que el público pueda experimentar la conducción de sus modelos eléctricos.

A diferencia de otras automotrices, Tesla maneja las ventas de forma directa con agencias propias en shoppings y paseos de compra, un modelo similar a las de las compañías asiáticas.

“A nivel global, los principales puntos de venta de Tesla se concentran en los Estados Unidos, China y Europa, operando bajo un modelo de venta directa al consumidor a través de sus propias tiendas (Tesla Stores) y galerías, complementadas fuertemente por su plataforma online”, explica su sitio web.

Concesionaria Tesla

Cuanto podrían costar los modelos que se comercializarán en el país

Los dos modelos que podrían integrar la primera oferta local son el Tesla Model 3 y el Model Y, aunque la compañía todavía no confirmó cuáles serán las versiones que llegarán al país.

Como referencia, en Estados Unidos el Model 3 tiene un precio de partida de US$ 36.990, mientras que el Model Y arranca en torno a los US$ 39.990. Esos valores son los de venta al público en Estados Unidos, pero teniendo en cuenta que el valor FOB (free on board) de los vehículos es cerca de un 20% menor cuando se vende a una filial de otro país, y que no pagarán el 35% de arancel de importación extrazona, se especula que el precio de venta en Argentina podría rondar los US$ 42.000 a US$ 45.000 para los modelos de mayor acceso. Por el momento, Tesla no publicó una lista oficial de precios locales.

La llegada de la marca se produce después de varios movimientos que anticiparon su desembarco. En marzo se constituyó Tesla Argentina S.R.L., una sociedad local cuyo objeto contempla la importación, comercialización y venta de vehículos eléctricos, además de servicios de mantenimiento, reparación y soluciones vinculadas con la energía.

La empresa también avanzó en la conformación de su estructura en el país y en la búsqueda de personal para distintas posiciones comerciales y técnicas. En septiembre, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Elon Musk y a otros directivos de la compañía, en un encuentro que se produjo mientras Tesla organizaba sus operaciones locales.

Otro de los antecedentes es el acercamiento con YPF. En junio, el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, anunció la firma de una carta de intención para explorar oportunidades de cooperación e inversión. El entendimiento contempla analizar proyectos vinculados con infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica, incluida la posibilidad de desarrollar una red de cargadores en estaciones de servicio.

A su vez, la modificación del régimen de importación de vehículos eléctricos representa un factor favorable para la compañía. El Gobierno elevó de US$ 16.000 a US$ 35.000 el valor FOB máximo de los autos 100% eléctricos que pueden ingresar mediante el cupo con arancel de importación del 0%. El cambio amplió el universo de modelos que pueden acceder al beneficio, entre ellos las versiones más económicas de Tesla.

En América del Sur, la marca ya está presente en Chile y Colombia. A mediados de año, desembarcó en Uruguay con un punto de venta en el shopping Punta Carretas en Montevideo.

FN/AF