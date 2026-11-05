Feriado bancario: no habrá atención en sucursales del viernes 6 al miércoles 11 de noviembre

Quienes necesiten realizar trámites bancarios presenciales tendrán que apurarse. Este jueves 5 de noviembre será el último día de atención en las sucursales antes de un cierre de cinco jornadas consecutivas, una situación excepcional que combina el Día del Bancario con los feriados establecidos por la visita del papa León XIV al país.

La interrupción de la atención comenzará este viernes 6 y se extenderá hasta el martes 10 de noviembre inclusive. Durante ese período, las sucursales de bancos públicos y privados permanecerán cerradas, aunque los clientes podrán seguir utilizando cajeros automáticos, tarjetas, billeteras virtuales y buena parte de los servicios digitales.

Cinco días sin bancos en Argentina: hoy es el último día para hacer trámites antes del cierre de sucursales

El cronograma fue confirmado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que incorporó el martes 10 de noviembre como feriado bancario nacional mediante la Comunicación A 8487. La decisión se suma al feriado nacional dispuesto para el lunes 9 por el Gobierno, en el marco de la visita del pontífice. BCRA

La medida tendrá impacto principalmente sobre quienes necesitan realizar gestiones que requieren atención por ventanilla, presentación de documentación o asistencia personalizada. También obliga a prestar atención a los vencimientos y a las operaciones cuya acreditación depende de jornadas hábiles bancarias.

Por qué los bancos estarán cerrados cinco días consecutivos

El cierre comenzará el viernes 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Trabajador Bancario, una jornada no laborable para los empleados del sistema financiero.

A esa fecha se suma el fin de semana del sábado 7 y domingo 8, mientras que el lunes 9 será feriado nacional por la visita de León XIV a la Argentina, según lo establecido por el Decreto 1103/2026.

El martes 10 también será una jornada sin atención bancaria en todo el territorio nacional, aunque el feriado general de ese día tenga un alcance territorial más limitado.

De esta manera, el calendario queda establecido de la siguiente forma:

- Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario. No habrá atención presencial.

- Sábado 7 y domingo 8: cierre habitual por el fin de semana.

- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

- Martes 10 de noviembre: feriado bancario nacional dispuesto por el BCRA.

La actividad bancaria general se retomará el miércoles 11 de noviembre, aunque habrá que prestar especial atención a las disposiciones que afecten a las sucursales bonaerenses, debido al feriado territorial previsto para esa jornada.

Qué trámites conviene hacer hoy antes del cierre de los bancos

El principal inconveniente de esta seguidilla de jornadas sin atención estará en las operaciones que no puedan resolverse de manera digital.

Cajero del Nuevo Banco del Chaco

Por eso, quienes necesiten concurrir a una sucursal deberían aprovechar este jueves para completar gestiones que demanden intervención de personal bancario, como determinados trámites comerciales, presentación de documentos o consultas que requieran atención presencial.

También será importante verificar con anticipación las condiciones y los plazos de las operaciones que dependan de compensaciones bancarias, ya que algunas podrían procesarse recién cuando se normalice la actividad.

Esto no significa que el sistema financiero deje de funcionar durante cinco días. El cierre afecta fundamentalmente a las sucursales y a las operaciones sujetas al calendario de días hábiles bancarios, mientras que los servicios electrónicos mantendrán su disponibilidad habitual.

¿Funcionarán los cajeros automáticos durante los cinco días sin bancos?

Sí. El Banco Central confirmó que los cajeros automáticos continuarán operativos durante los feriados bancarios.

Los clientes podrán realizar extracciones de efectivo, consultar saldos, efectuar transferencias y utilizar las demás funciones habilitadas en cada terminal.

De todos modos, ante un cierre de cinco días consecutivos, conviene prever las necesidades de efectivo, especialmente en localidades donde la disponibilidad de cajeros es más limitada.

Otra alternativa será retirar dinero en supermercados, farmacias y comercios adheridos a los servicios de extracción de efectivo. Esta posibilidad dependerá de las condiciones de cada establecimiento, de los límites de extracción y de la disponibilidad de billetes.

Qué pasará con las transferencias, Mercado Pago y las billeteras virtuales

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, las operaciones digitales continuarán disponibles.

De acuerdo con la información oficial del BCRA, durante los feriados bancarios se podrán realizar pagos con tarjetas de débito y crédito, transferencias entre cuentas, operaciones con billeteras electrónicas y consultas a través de home banking y aplicaciones móviles. BCRA

Esto significa que los usuarios de plataformas como Mercado Pago y otras billeteras digitales podrán seguir pagando compras, enviando dinero y abonando servicios mediante las herramientas habituales.

Sin embargo, conviene distinguir entre la disponibilidad de las aplicaciones y los plazos de acreditación. Las transferencias inmediatas mantienen su funcionamiento habitual, pero determinadas operaciones sujetas a procesamiento bancario podrían quedar pendientes hasta el siguiente día hábil.

Por eso, quienes deban afrontar pagos importantes durante estas jornadas deberían revisar previamente las condiciones de acreditación establecidas por su entidad.

Cuándo vuelven a abrir los bancos y qué pasa en la provincia de Buenos Aires

El calendario bancario nacional contempla la reanudación general de la actividad el miércoles 11 de noviembre, después de cinco días sin atención presencial.

Sin embargo, el esquema presenta una particularidad en la provincia de Buenos Aires: ese miércoles fue declarado feriado provincial por las actividades previstas durante la visita del papa León XIV, entre ellas la misa que celebrará en Luján.

Dado que el alcance del feriado provincial y su aplicación a las entidades financieras puede generar diferencias operativas, los clientes bonaerenses deberían confirmar con su banco la atención prevista para esa jornada.

En el resto del país, la reapertura general está prevista para el miércoles 11, de acuerdo con el calendario de feriados bancarios del Banco Central.

Noviembre tendrá otro feriado bancario: cuándo será

La seguidilla de cinco días no será la única interrupción de la atención presencial durante noviembre.

El lunes 23 de noviembre también será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Por lo tanto, las sucursales volverán a permanecer cerradas durante otro fin de semana largo, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 inclusive.

Para los usuarios, la recomendación es anticipar las gestiones que dependan de atención presencial y utilizar los canales electrónicos para las operaciones que puedan resolverse sin concurrir a una sucursal.

La actividad financiera digital continuará disponible, pero este jueves 5 será la última oportunidad para realizar trámites bancarios presenciales antes del cierre prolongado de noviembre.

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