IDEA respaldó el llamado del Papa al diálogo y puso el foco en la generación de empleo y las inversiones

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) respaldó el llamado del papa León XIV a construir un país con mayor diálogo y oportunidades y planteó que el sector privado tiene una responsabilidad central en la generación de empleo formal, la promoción de inversiones y el desarrollo de nuevas capacidades productivas. El posicionamiento se conoció este lunes, luego del encuentro que el Pontífice mantuvo con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en el marco de su visita al país.

El discurso completo del Papa ante empresarios: el trabajo como dignidad humana y la propiedad privada detrás de la justicia social



Las autoridades de la entidad participaron de la actividad, que reunió a empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores, referentes de organizaciones sociales y representantes del ámbito académico. Tras el encuentro, IDEA difundió un comunicado en el que interpretó las palabras del Papa como una invitación a renovar el compromiso de los distintos sectores con el desarrollo económico y social de la Argentina.

"Buscar consensos y espacios de colaboración es una tarea que debemos impulsar desde todos los sectores de la sociedad", sostuvo la organización. También consideró que la construcción de una visión compartida, a partir de las diferencias y en un marco de respeto, resulta indispensable para avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenido, paz y justicia.

La entidad empresaria puso especial énfasis en las referencias de León XIV al trabajo como principio de la dignidad de las personas. En ese sentido, sostuvo que el sector privado tiene un papel central en la generación de empleo formal, la promoción de inversiones, el impulso a la innovación y la ampliación de oportunidades, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades para ingresar al mercado laboral.

El pronunciamiento también recuperó la referencia del Pontífice a Enrique Shaw, empresario argentino y referente del pensamiento social cristiano, cuya trayectoria fue destacada durante el encuentro en la UCA. Para IDEA, su figura representa un ejemplo de solidaridad y compromiso con la construcción del bien común.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

El mensaje de León XIV ante empresarios y sindicalistas

Durante su exposición en la UCA, León XIV planteó que la economía debe estar subordinada a las necesidades de las personas y no al revés. Ante representantes del mundo empresarial y sindical, el Papa advirtió que el desempleo no representa solamente la pérdida de un ingreso, sino también una afectación a la dignidad humana y a la integración social.

"Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad", sostuvo el Pontífice, que reclamó políticas públicas orientadas a garantizar el acceso al empleo para todos.

El discurso también incluyó referencias al papel de los empresarios en la creación de riqueza y puestos de trabajo. León XIV reconoció los riesgos que asumen quienes invierten capital y comprometen su patrimonio, aunque advirtió sobre los límites de un modelo empresarial en el que la rentabilidad se convierte en el único parámetro de éxito.

En ese marco, planteó que la actividad empresaria debe contemplar su función social y contribuir al bien común. También pidió que las decisiones de inversión incorporen criterios de sostenibilidad ambiental y dignificación laboral.

Otro de los ejes de su exposición fue el impacto de la inteligencia artificial y la automatización sobre el mercado laboral. El Papa advirtió que los avances tecnológicos pueden poner en riesgo puestos de trabajo y reclamó que la innovación esté subordinada a criterios éticos, sin reemplazar el discernimiento humano ni dejar atrás a los trabajadores.

Además, reivindicó el papel de los sindicatos en la defensa de condiciones laborales dignas y reclamó que extiendan su representación hacia quienes se encuentran fuera del sistema formal. En particular, destacó a los trabajadores precarizados, informales y de la economía popular.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

IDEA pidió una mirada de largo plazo para el desarrollo argentino

En otro tramo de su comunicado, IDEA destacó la reflexión del Papa sobre la responsabilidad de las generaciones actuales frente a las que vendrán. La organización sostuvo que las decisiones de los gobiernos, las instituciones y los empresarios deben contemplar sus consecuencias sobre el futuro y el país que recibirán las próximas generaciones.

La entidad vinculó ese planteo con la necesidad de consolidar una estrategia de desarrollo que no se limite a los resultados inmediatos, sino que genere condiciones para sostener la inversión, ampliar el empleo y mejorar las oportunidades de la población.

"El desarrollo del sector privado cobra sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida para las personas", expresó IDEA, al recuperar una de las premisas que había planteado durante su 62° Coloquio.

El posicionamiento se produjo en una jornada en la que el mensaje de León XIV puso en una misma agenda a empresarios, sindicatos y organizaciones sociales, con el empleo, la inclusión y el desarrollo económico como ejes centrales. Para IDEA, el desafío consiste en traducir ese llamado al diálogo en acuerdos concretos que permitan ampliar las oportunidades y consolidar el aporte del sector privado al crecimiento argentino.

FN