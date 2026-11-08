Las pymes lideran la cartera de leasing, que marcó un nuevo récord

En el tercer trimestre, el saldo de cartera de leasing alcanzó su nivel más alto desde principios de 2018. Las pymes lideraron con el 49,2% de las tenencias informadas por segmento, y los contratos para financiar automóviles crecieron un 63% interanual entre enero y septiembre.

Septiembre cerró con un saldo de cartera de $ 1.406.661 millones, equivalente a US$ 927 millones, frente a los US$ 802 millones de junio, según el último informe de Leasing Argentina. Entre enero y septiembre se firmaron 5.674 contratos, la mayor cantidad para los primeros nueve meses de un año desde 2017. De ese total, 1.317 contratos se firmaron en el tercer trimestre.



Los contratos de leasing para automóviles crecieron un 63% entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo período del año anterior, mientras que los destinados a otros bienes de transporte y logística aumentaron un 2%.

Con el leasing, el cliente puede usar el vehículo a cambio de un canon periódico y ejercer la opción de compra al valor pactado. Según las condiciones de la operación, puede financiar hasta el 100% del valor del vehículo y reducir el desembolso inicial.

La diferencia también se ve en los impuestos. En una compra con prenda, el IVA sobre el valor del vehículo se factura al inicio. Con el leasing, se distribuye entre los cánones y la opción de compra, si se ejerce. En Ganancias, la empresa puede deducir los cánones cuando el leasing se trata fiscalmente como una locación. En la compra con prenda, puede deducir la amortización del vehículo y, cuando corresponde, los intereses del crédito. Para los automóviles rigen límites específicos y excepciones según la actividad.

“El crecimiento de los contratos para automóviles muestra que hay espacio para ampliar las opciones de financiamiento. La posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de un vehículo puede facilitar la decisión de renovar una unidad o sumar vehículos a una flota. Ahí vemos una oportunidad para que el leasing acompañe la demanda del mercado automotor”, señaló Ramiro Baré, presidente de Leasing Argentina.

Las pymes fueron el segmento con mayor participación al cierre de septiembre, con el 49,2% del saldo de cartera. La herramienta les permite incorporar maquinaria, vehículos o tecnología y mantener disponibles los fondos que necesitan para operar. “Una empresa puede incorporar equipamiento, ponerlo a producir o a prestar servicios y destinar parte de los ingresos que genera su uso al pago del canon mensual. Así puede ampliar su capacidad o mejorar sus servicios sin desembolsar todo el valor del bien al inicio y preservar su capital de trabajo”, explicó Nicolás Scioli, director ejecutivo de la misma entidad.