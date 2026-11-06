Emergencias médicas en PAMI: cómo consultar los números telefónicos según la zona del país

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) difundió la nómina oficial de líneas telefónicas para la atención de urgencias y emergencias médicas en todo el territorio nacional. El organismo especificó las alternativas de contacto disponibles según el lugar de residencia de la persona afiliada para agilizar la asistencia ante un cuadro crítico.

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Para quienes residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la vía de comunicación directa ante una emergencia es la línea 139. Ese mismo número telefónico aplica para las personas afiliadas que corresponden a la Unidad de Gestión Local (UGL) Rosario.

En el caso de las personas que residen en el resto del país, la institución dispone de un mecanismo digital de búsqueda. Los usuarios tienen que ingresar sus datos personales en la plataforma oficial del organismo para obtener el número telefónico del prestador de emergencias que tienen asignado en su localidad.

Requisitos de información y personas habilitadas para la solicitud

Al momento de realizar el llamado ante una urgencia médica, la entidad recomendó disponer con anticipación de los datos necesarios para brindar a la central de atención. La persona que efectúe la comunicación debe contar a mano con el número de afiliación del titular, la dirección exacta donde se requiere la asistencia y un teléfono de contacto.

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La gestión del pedido de ayuda médica no exige trámites presenciales previos y puede ser ejecutada por distintos actores del entorno del beneficiario. El llamado telefónico lo puede realizar la propia persona afiliada, un familiar o cualquier representante que se encuentre asistiendo al paciente en ese momento.

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