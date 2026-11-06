Sturzenegger destacó los avances del plan económico y aseguró que genera confianza

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ratificó este jueves en la 16° edición del Foro ABECEB, que en el Gobierno están "contentos con el avance" del programa económico, y aseveró que en los últimos seis meses el Poder Ejecutivo concretó en materia de apertura económica mucho más "que en 30 años".

Sturzenegger ratificó el rumbo económico del Gobierno

Durante su exposición, el funcionario sostuvo que las medidas de desregulación generan "confianza" e instó a mantener la disciplina macroeconómica en el tiempo. "Argentina necesita durante muchos años hacer las cosas bien, que es cumplir los contratos y extender el ordenamiento de las cuentas fiscales, que no es algo fácil", advirtió Sturzenegger al repasar la baja de la inflación, la caída de la pobreza, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el auge minero.

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En esa línea, el titular de la cartera desreguladora reafirmó la premisa oficial de restringir el rol público a "tener sus cosas en orden" y dejar la iniciativa en manos de las empresas: “El resto lo van a hacer ustedes, que es donde se crea la riqueza. Hay que remar como los noruegos, hacer y hacer y que la ansiedad no te maree respecto de lo que es importante y relevante”, concluyó.

La jornada contó también con la participación del viceministro de Economía, José Luis Daza, quien respaldó el enfoque del Gabinete al celebrar que el país tiene la oportunidad “por primera vez” de consolidar un modelo “sin populismos”. En su mensaje ante el empresariado, el número dos de Hacienda concluyó que la prioridad absoluta pasa por "conseguir estabilidad" y establecer el marco necesario para "ayudar a los más pobres".

"Sigan con lo suyo": Sturzenegger normalizó el cierre de 72 registros de automotor

El anuncio compartido por Federico Sturzenegger se enmarca en la Resolución 538/26 firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Esta norma establece el cierre inmediato y la reorganización operativa de 72 registros automotores, avanzando en el proceso de digitalización integral del sistema registral para reducir aranceles y simplificar los trámites de transferencia vehicular.

Fede Sturzenegger X

Esta medida afecta de manera directa a diversas jurisdicciones del país, concentrando el mayor impacto en la provincia de Buenos Aires con 19 dependencias cerradas, seguida por Santa Fe con 12, Córdoba con 10 y la Ciudad de Buenos Aires con 7 sedes eliminadas.

La decisión refleja el eje central de su gestión al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, orientada a achicar la estructura burocrática y eliminar dependencias físicas del ámbito público. Con la frase irónica "Nada, eso. Sigan con lo suyo", Sturzenegger buscó naturalizar la eliminación de estos organismos como parte del ritmo cotidiano de reformas que lleva adelante el Gobierno.

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El impacto inmediato para los usuarios radica en la reasignación territorial de la carga operativa. Al cerrarse estas oficinas, los trámites y legajos vigentes deberán ser absorbidos por los registros que permanezcan abiertos en cada distrito. Esto generará que los vecinos de localidades intermedias o del interior deban desplazarse mayores distancias físicas hacia sedes cabecera en municipios vecinos para realizar verificaciones, inscripciones de maquinaria o gestiones que requieran presencia presencial.

Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, el Ministerio justifica la decisión como un paso indispensable dentro del plan de reestructuración y digitalización del sistema registral. El objetivo oficial busca recortar la estructura burocrática, reducir los aranceles derivados de sostener sedes físicas y forzar la migración hacia trámites 100% remotos. No obstante, durante la transición se prevén eventuales demoras en la atención y una mayor concentración de público en las dependencias remanentes.