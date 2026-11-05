Takenos suma US$ 7 millones para extender su tecnología de pagos en América Latina

La plataforma de tecnología financiera Takenos anunció una extensión de su ronda semilla por US$ 7 millones, liderada por los fondos norteamericanos North Island Ventures y Road Capital Management, con la participación de Variant, Lattice y Reverie. Con esta operación, la compañía alcanza los USD 12 millones de capital levantado.

A cuatro años de su fundación, Takenos procesa más de US$ 5.000 millones al año, cuenta con millones de usuarios y opera con infraestructura y licencias locales en seis países: Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay y Guatemala. Marcas globales como LATAM Airlines utilizan su infraestructura para pagos y servicios financieros, y en Bolivia la compañía atiende a empresas de energía y minería, entre ellas petroleras. Para 2027, Takenos proyecta operar en más de 15 países de la región, indicó la compañía.

Fuera de Brasil, México, Colombia y Argentina, Latinoamérica está compuesta por 19 mercados que en conjunto mueven más de US$ 1 trillón al año en transacciones transfronterizas. Sin embargo, cobrar, pagar o ahorrar entre países y en diferentes monedas sigue siendo lento, caro y burocrático, según la fintech fundada por Lucas Posada, Simón Bouché, Joaquín Herrera y Francisco Goulu.

Cómo funciona la solución fintech que LATAM Airlines implementó en cinco países



Takenos opera con infraestructura propia y licencias en cada país donde está presente. .

La tecnología de transaccionalidad internacional de Takenos permite a personas, pymes y corporaciones mover dinero entre países y monedas de forma instantánea y a una fracción del costo tradicional. Las personas pueden cobrar trabajos del exterior, tener una cuenta en dólares y pagar con tarjeta en cualquier parte del mundo. Por su parte, las pymes tiene la posibilidad cobrar y pagar a clientes y proveedores en el exterior sin intermediarios. Para las corporaciones, integrar por API pagos de nómina, viáticos y tesorería en varios países a la vez, como hace LATAM Airlines con sus tripulaciones.

Las posibilidades en América Latina

“Latinoamérica no necesita otra app arriba de una infraestructura vieja: necesita infraestructura nueva. Por eso construimos la nuestra, con licencias y rieles locales en cada país, para que mover dinero entre países sea tan simple como hacer un pago local”, afirmó Lucas Posada, CEO y cofundador de Takenos. “Ser la primera fintech constituida bajo la regulación de la ASFI en Bolivia muestra cómo queremos crecer: con las instituciones, no a pesar de ellas. Hoy operamos en seis países y el año que viene vamos a estar en más de quince. Esta ronda es el combustible para hacerlo.”

“Takenos está haciendo lo difícil: construir infraestructura financiera regulada en los mercados que todos los demás pasan por alto, y los números demuestran que los usuarios de esos mercados la estaban esperando”, señaló Travis Scher, de North Island Ventures. “Invertimos en la ronda semilla, vimos al equipo ejecutar a un altísimo nivel en seis países y quisimos apoyarlos aún más. Creemos que Takenos puede convertirse en la principal red financiera de Latinoamérica.”

El nuevo capital financiará la expansión de Takenos a más de 15 países en 2027, incluyendo la obtención de licencias y la construcción de rieles locales en cada nuevo mercado; el crecimiento de su negocio de APIs para corporaciones globales; el lanzamiento de nuevos productos; y la incorporación de talento en ingeniería, cumplimiento normativo y áreas comerciales.