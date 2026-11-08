Tras el aumento de la mora, fintech priorizan a los buenos pagadores

El crédito privado en la Argentina se duplicó en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) desde el cambio de Gobierno en 2023, aunque todavía representa menos de la mitad del promedio regional. La expansión del financiamiento, sin embargo, coincidió con un cambio en las condiciones económicas y en los hábitos de consumo que puso a prueba la capacidad de pago de los hogares y elevó los niveles de morosidad.

Los datos del Banco Central (BCRA) muestran que el proceso de expansión del crédito comenzó a moderarse durante 2026. En agosto, el saldo total de los préstamos al sector privado creció 3,6% interanual en términos reales, aunque el financiamiento a las familias prácticamente no registró variaciones respecto de julio.



En el segmento de proveedores no financieros de crédito, que incluye a las fintech, el saldo de financiamiento había alcanzado los $13,9 billones en febrero, con alrededor de 12,1 millones de personas financiadas. Dentro de ese universo, las empresas fintech superaban los siete millones de clientes.

En ese contexto, las compañías comenzaron a ajustar sus estrategias para administrar el riesgo sin cerrar el acceso al crédito. Según Matías Friedberg, cofundador de Ixpandit Fintech Factory y miembro del directorio de la Cámara Argentina Fintech, el sector atraviesa una etapa de adaptación y aprendizaje, luego de varios años de crecimiento acelerado.

“El crédito en la Argentina venía de un parate estructural muy largo, llegando a mínimos históricos durante el período 2019-2023. La confianza que generó el cambio de Gobierno en 2023 y la estabilización de la macro duplicó el crédito privado en relación con el PBI”, señaló Friedberg ante la consulta de PERFIL.



Las fintech ajustan el riesgo y priorizan a los buenos pagadores. El economista explicó que el aumento de la mora debe entenderse en relación con ese proceso. Durante años, la inflación elevada licuó el valor de las cuotas y modificó los incentivos para endeudarse. Con una dinámica inflacionaria diferente, esa lógica dejó de funcionar y tanto las entidades financieras como los clientes debieron adaptarse a nuevas condiciones.

Las estadísticas del sistema financiero reflejan la dimensión del problema. Según el último Informe sobre Bancos publicado por el BCRA, correspondiente a agosto de 2026, la irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en el 7,75%. Entre las familias alcanzó el 12,81%, mientras que en las empresas llegó al 3,80%.

Sin embargo, los cálculos de la consultora 1816 elaborados a partir de la Central de Deudores del BCRA, anticiparon que la mora total del sector privado bajó al 7,5%, mientras que la correspondiente a las familias retrocedió al 12,20%. En las empresas, en cambio, la irregularidad registró un leve incremento, hasta el 3,82%.