Una empresa china proveedora de sensores para Presidencia, sospechada de vínculos con el Partido Comunista

Nuctech, al igual que todas las empresas de la República Popular China, está impulsada por el Partido Comunista Chino para servir a los objetivos geoestratégicos del régimen en todo el mundo”. La afirmación pertenece a Charles Burton, investigador del Centre for Advancing Canada’s Interests Abroad, que compareció como uno de los 16 testigos convocados por la Cámara de los Comunes de Canadá en 2020. Fue en el marco de una investigación por la adjudicación del gobierno de una orden de compra abierta que buscaba la adquisición de equipos de seguridad para las embajadas canadienses, entre ellos, detectores de metales.

La empresa en cuestión es la misma que, el 26 de octubre pasado, resultó ganadora de la licitación de cuatro equipos de identificación por espectroscopia tipo Raman destinados al personal del área especializada en Química Biológica y Nuclear (QBN) de la Casa Militar, que se ocupa de la seguridad del Presidente. La licitación estuvo a cargo de la Secretaría General que dirige Karina Milei y el costo total de la operación es de 220 mil dólares.

De las siete empresas que presentaron ofertas, dos fueron desestimadas por falta de cumplimiento de requisitos administrativos, y el resto por cuestiones de conveniencia económica. Nuctech era, de los oferentes que habían cumplido con la reglamentación, la que presentaba precios más competitivos: le seguían las postulaciones de Magallanes Media S.A., por 372 mil dólares; y la de Quialedo S.A., con una propuesta por $ 390 mil: un 69% y 77% más caras.

El informe de la Cámara de los Comunes de Canadá señala, entre los motivos de la investigación, “preocupaciones en torno a la seguridad de los activos del Gobierno federal” y por la “equidad del mercado”. Plantea la sospecha de la existencia de subvenciones del gobierno chino a Nuctech para poder presentar ofertas mucho más convenientes que sus competidores, una estrategia para ganar mercado con precios difíciles de equiparar.

“Este documento analiza los desafíos relacionados con Nuctech y China, concretamente el vínculo entre Nuctech y el Partido Comunista Chino, los subsidios de gobiernos extranjeros, la Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017 y las relaciones entre Canadá y China”, explica el archivo de 58 páginas consultado por PERFIL. “También examina las preocupaciones de seguridad relacionadas con la oferta permanente adjudicada a Nuctech”, agregan.

En la presentación explican además que Nuctech es una empresa con sede en China fundada en 1997 por el hijo del exlíder chino Hu Jintao, y que es el mayor proveedor de equipos de inspección de seguridad de China. Está presente, según su página web, en 130 países.

Nuctech envió su respuesta al Comité, en la que se desligaba de cualquier vínculo con el gobierno y aseguraba ser una sociedad anónima con una composición accionaria abierta y diversa.

El contrato finalmente no se materializó, pero la investigación de Canadá no fue la única que señaló vínculos de la empresa con el gobierno chino y una posible competencia desleal. En 2024 funcionarios de la Comisión Europea allanaron dos oficinas de Nuctech (Polonia y Países Bajos), en las que incautaron computadoras, teléfonos celulares de los empleados, y examinaron documentos. “Buscaban pruebas de que la empresa era respaldada por el Estado, que alguna vez estuvo dirigida por el hijo del expresidente de China Hu Jintao, había obtenido una ventaja injusta al competir para instalar escáneres de rayos X y sistemas de detección de explosivos en puestos de control fronterizos en más de dos docenas de países europeos”, explica un artículo periodístico de The New York Times publicado en julio de 2026.

En diciembre de 2025 la Unión Europea comenzó una investigación exhaustiva y en enero de este año, en su diario oficial, explicó cuáles eran hasta ese momento las pruebas que habían podido recabar.

Concluyó que existen indicios suficientes para determinar que Nucteh recibió “subvenciones concedidas por las autoridades públicas de la administración central o de las administraciones locales de China, medidas fiscales consistentes en preferencias tributarias, y financiación preferente en forma de préstamos concedidos por bancos cuyas acciones, según considera la Comisión en esta fase, son atribuibles a China”.

En mayo el gobierno chino se pronunció formalmente y ordenó a sus ciudadanos no colaborar en el proceso de investigación. Aseguró a través de su Ministerio de Justicia que “la investigación antisubvenciones de la UE contra la empresa china de inspección de seguridad Nuctech constituye una jurisdicción extraterritorial ilegal”, informó la agencia Xinhua.

“Al referirse a las normas para contrarrestar las medidas ilegales de jurisdicción extraterritorial de Estados extranjeros, el ministerio señaló que ninguna organización o individuo puede cumplir o ayudar con la medida ilegal de jurisdicción extraterritorial de la UE”.

La nota de The New York Times describe también que Nuctech estuvo implicada en investigaciones de corrupción en Namibia y Filipinas, e incorporada “en la lista negra de seguridad nacional de los Estados Unidos”.

En efecto, en 2020 la Oficina de Industria y Seguridad, que depende del Departamento de Comercio de Estados Unidos, la incluyó entre las entidades sujetas a restricciones por considerar que sus actividades eran “contrarias a sus intereses”. El motivo esta vez era “un rendimiento inferior al necesario” para realizar los controles.

Sensores de amplio espectro

Los equipos de identificación por espectroscopia tipo Raman, describe en los detalles técnicos la licitación 23-0018-LPU26, son capaces de detectar “el espectro más amplio de sustancias en forma sólida y/o líquida, incluidos explosivos, narcóticos, agentes de guerra química, productos farmacéuticos, materiales peligrosos, aditivos alimentarios y residuos químicos”. En total, más de 13 mil sustancias de “identificación avanzada de mezclas, gracias a un sofisticado algoritmo de determinación”.

En los detalles sobre el destino de los equipos no hay más que los mencionados. PERFIL se comunicó con fuentes de Presidencia para solicitar más información, pero hasta el momento de esta publicación no obtuvo respuesta.

El periodista Sebastián Iñurrieta, de Letra P, señaló en una nota que, según le confirmaron fuentes oficiales, parte de los equipos se utilizarán para la verificación de las encomiendas y los regalos que recibe Javier Milei.