Fuerte Apache: un muerto, dos menores heridos y cuatro detenidos

Un hombre murió, dos menores resultaron heridos y cuatro sospechosos fueron detenidos durante un enfrentamiento armado en Fuerte Apache, en la localidad bonaerense de Ciudadela, donde la Justicia investiga las circunstancias del tiroteo y la posible participación de bandas enfrentadas.

El episodio ocurrió

el viernes, alrededor de las 18, en el Nudo 13 del complejo habitacional Ejército de los Andes, ubicado en el

partido de Tres de Febrero.

Según las primeras informaciones, el intercambio de disparos comenzó entre integrantes de grupos rivales y continuó cuando efectivos de la Policía bonaerense llegaron al lugar.

En medio del enfrentamiento murió un hombre cuya identidad no fue informada oficialmente, mientras que un adolescente de 14 años recibió un disparo en la cara y sufrió heridas de gravedad.

El menor fue asistido inicialmente en el Hospital Ramón Carrillo y posteriormente derivado

al Hospital Garrahan, donde quedó internado debido a la

complejidad de las lesiones.

También resultó herida una niña que se encontraba jugando en una plaza cercana. De acuerdo con Primer Plano Online, estaba fuera de peligro.

Tras la balacera, varios sospechosos escaparon hacia el sector de Villa Matienzo, lo que desencadenó una persecución policial que terminó con cuatro personas aprehendidas, una de ellas con una herida de bala en una pierna.

Durante el operativo fueron secuestradas dos armas de fuego, una de las cuales se encontraba junto al cuerpo del hombre fallecido.

El nuevo episodio ocurrió después de otros enfrentamientos armados registrados en octubre en el mismo complejo habitacional, en medio de una creciente preocupación por la violencia en la zona.