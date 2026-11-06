La impactante revelación de una perito en el juicio a ‘La Toretto’

Una perito psiquiatra que evaluó a Felicitas Alvite durante su detención sostuvo ayer que la joven, juzgada por atropellar y matar al motociclista Walter Armand en la ciudad de La Plata, manifestaba mayor preocupación por su situación en la cárcel que por el hecho que había provocado su arresto.

“Estaba preocupada por ella y por su situación en la cárcel, no por el motivo que la llevó a la cárcel”, afirmó María Celia Rodríguez, integrante de la Asesoría Pericial de La Plata, según reprodujo el portal 0221.

Durante la cuarta audiencia del juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2, la profesional explicó que entrevistó a Alvite en 2024 y que, tras evaluarla, concluyó que “no tiene ninguna enfermedad grave” y “comprende la gravedad de los hechos”.

Sin embargo, sostuvo que la acusada “se mostraba incómoda por estar detenida con gente que no es de su condición social”.

La psiquiatra también indicó que se encontraba “ansiosa y movilizada en relación a su condición” y que tenía “miedo a que le pase algo estando detenida”.

Además, explicó que la joven había manifestado preocupación por el impacto de la causa judicial sobre su imagen pública y sus aspiraciones de trabajar como influencer con marcas internacionales.

Las declaraciones generaron un fuerte cruce con los abogados defensores Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes cuestionaron las conclusiones de Rodríguez y del otro especialista que intervino en las evaluaciones.

Los letrados sostuvieron que Alvite había expresado angustia por la muerte de Armand y recordaron que, durante la primera audiencia, lloró y pidió disculpas a los familiares de la víctima.

También objetaron que los profesionales hubieran consultado parcialmente el expediente antes de realizar las pericias y solicitaron que fueran apartados del proceso.

El planteo fue rechazado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, por lo que los testimonios de los especialistas continuarán formando parte de las pruebas del debate.

Durante la audiencia también declaró una amiga de la infancia de Alvite, quien aseguró que recibió una llamada de la acusada después del choque y que la joven estaba angustiada y lloraba.

El juicio busca determinar la responsabilidad penal de Alvite por la muerte de Armand, ocurrida el 12 de abril de 2024 en la esquina de las avenidas 13 y 532 de La Plata. La joven enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual.