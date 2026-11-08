La trama política detrás de la caída de Peña y la venganza de Cartes

La destitución del presidente de centroderecha Santiago Peña marcó un punto de inflexión histórico y una de las crisis institucionales más profundas de los últimos años en Paraguay.

Pero el colapso financiero del Ueno Bank fue sólo el detonante de una pelea de poder solapada entre el mandatario y uno de los hombres más poderosos del país, Horacio Cartes, expresidente y titular del Partido Colorado.

Cartes había impulsado personalmente la carrera política de Peña, llevándolo primero al Ministerio de Hacienda y luego ungiéndolo como candidato presidencial para las elecciones de 2023. Lo hizo bajo la premisa de contar con un tecnócrata leal que garantizara la continuidad del modelo económico y el control político del cartismo.

No obstante, a lo largo del mandato comenzaron a emerger tensiones tóxicas entre ambos. Mientras el cartismo controlaba con mano firme la estructura legislativa bicameral y las bases partidarias, sectores afines a Peña intentaron perfilar una agenda propia.

Peña quiso armar su propia línea política para lograr la relección, sin tener en cuenta las exigencias de Cartes en la instrumentación de las lisas. Un intento de independencia que terminó pagando muy caro.

Cartes, de poca paciencia, decidió abandonar a su pupilo y lanzarlo a la hoguera. Tres senadores que le responden fielmente presentaron un documento cáustico conocido como “Informe Rivarola”, elaborado por un exdirectivo del Banco Central del Paraguay que había sido desplazado. Allí se detallaban las maniobras fraudulentas del Ueno Bank, el costado más débil de Peña.

El escándalo estalló en el Congreso y en las calles. Al liberar el bloque oficialista en el Parlamento, Cartes dejó a Peña sin el escudo numérico indispensable en ambas cámaras. Con la pérdida del respaldo del Partido Colorado y el pedido explícito de dimisión por parte de figuras clave del cartismo, la suerte política de Peña quedó sellada. La venganza llegó con la destitución de Peña, hundiéndolo en un juicio político que lo llevó a la cárcel.

Cartes es un histórico político “colorado”, hábil en las internas y en los negocios. Un multimillonario con un pasado oscuro. Fue acusado de formalmente de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y contrabando de cigarrillos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Incluso EE.UU., bajo el gobierno de Joe Biden, lo había acusado de corrupción y le aplicó sanciones financieras y económicas. Sin embargo, la Casa Blanca dio un giro con Donald Trump y la justicia estadounidense modificó su postura con Cartes.

Ahora, la caída de Peña reconfigura el tablero político paraguayo bajo la tutela de la estructura de Cartes. El Congreso y la cúpula colorada convergieron rápidamente en la figura del vicepresidente Pedro Alliana, un hombre de extrema confianza de Cartes, para completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028, garantizando el control político por parte del sector hegemónico del Partido Colorado.