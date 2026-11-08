Se vienen los alegatos en el caso de ‘La Toretto’

El juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, por la muerte del motociclista Walter Armand en La Plata avanzó hacia su etapa final, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal II diera por concluida la producción de pruebas.

Durante la quinta audiencia, la defensa de la joven desistió de los testigos que tenía previstos, por lo que los jueces fijaron los alegatos para el martes 24 de noviembre.

Ese día, la Fiscalía, la querella y las defensas expondrán sus conclusiones sobre la responsabilidad de Alvite y de Valentina Velázquez, la otra acusada en la causa.

Alvite está imputada por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de ocho a 25 años de prisión. Su defensa pretende que el hecho sea considerado homicidio culposo, mientras que Velázquez enfrenta una acusación por prueba de velocidad temeraria.

El episodio ocurrió el 12 de abril de 2024, cuando ambas jóvenes circulaban a alta velocidad por las calles de La Plata y atravesaron varios semáforos en rojo. En la intersección de 13 y 522, Alvite atropelló a Armand, quien murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Con la prueba cerrada, el juicio quedó a la espera de los alegatos, paso previo al veredicto.