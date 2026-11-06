Suspendieron a un juez de San Isidro acusado por acoso sexual

El juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, fue suspendido de sus funciones y sufrió el embargo del 40% de su sueldo después de que el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense admitiera una acusación en su contra por presunto acoso sexual, violencia laboral y otras irregularidades.

La resolución fue adoptada por unanimidad el martes 3 de noviembre y se conoció públicamente este jueves. El tribunal, presidido por el juez de la

Suprema Corte bonaerense Sergio Torres, resolvió “declarar la verosimilitud de los cargos imputados y, en consecuencia, admitir la acusación” contra el magistrado.

El expediente se inició a partir de la denuncia de una secretaria letrada de la Cámara de San Isidro, quien acusó al juez de realizarle insinuaciones sexuales, enviarle mensajes inapropiados y someterla a situaciones de intimidación y maltrato laboral.

Según las actuaciones, la funcionaria relató que los episodios comenzaron en febrero de 2025, cuando García Maañón estaba próximo a asumir la presidencia de la Cámara. La denunciante describió comentarios sobre su apariencia física, invitaciones fuera del horario laboral y situaciones de contacto físico no consentido.

También denunció un episodio ocurrido en junio de 2025, cuando el magistrado habría manipulado una pistola dentro de su despacho y acercado el arma a su rostro.

Entre los elementos incorporados a la investigación figuran más de 150 audios y conversaciones de WhatsApp, además de testimonios de empleados judiciales que describieron situaciones de tensión y malos tratos.

La acusación también incluye presunto uso indebido de recursos públicos, intimidación de testigos, delegación irregular de la firma digital y otras conductas vinculadas con el funcionamiento de la dependencia.

El caso llegó al Jurado de Enjuiciamiento a partir de una presentación del procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, a la que posteriormente se sumaron el Colegio de Abogados de San Isidro y la propia denunciante.

García Maañón rechazó las acusaciones, cuestionó la validez de parte de las pruebas y solicitó el archivo del procedimiento.

Sin embargo, el jurado consideró que existían elementos suficientes para avanzar hacia el juicio de remoción, aunque

aclaró que la admisión de los cargos no implica que los hechos estén probados.

Las partes tendrán diez días para ofrecer las pruebas que utilizarán durante el debate, en el que se determinará si corresponde destituir al magistrado.

García Maañón había presentado su renuncia en julio de 2025, pero el gobernador Axel Kicillof no la aceptó. Con el avance del jury, la dimisión no podrá ser aceptada mientras continúe el procedimiento.

En paralelo, sigue abierta una investigación penal en la Justicia de San Isidro, a cargo del fiscal José Amallo, por los hechos denunciados por la funcionaria.

Otros casos que terminaron en un jury

El caso de Ernesto García Maañón se suma a otros procesos recientes contra magistrados bonaerenses que terminaron con destituciones o absoluciones.

En marzo de 2026, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó a Mariano José Riva, titular del Tribunal de Trabajo N.º 4 de Mar del Plata, por maltrato, hostigamiento y acoso sexual contra empleados judiciales. El magistrado había sido suspendido previamente, con un embargo del 40% de su sueldo.

En noviembre de 2025 también fue destituida Julieta Makintach, jueza de San Isidro, por su participación en un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, que terminó anulado.

Distinto fue el desenlace para Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, jueces marplatenses sometidos a un jury por su actuación en una causa de abuso sexual. En noviembre de 2024 fueron absueltos y se dispuso su restitución.