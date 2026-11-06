Trump promete un inminente y “gran” acuerdo con Putin

Tras el fracaso en los comicios de mitad de mandato, la Casa Blanca busca encontrar algún tema internacional que levante la imagen del gobierno republicano.

Este jueves, el presidente Donald Trump volvió a pronosticó un acuerdo “muy grande” con Rusia que, incluso, abarcaría “a toda Europa” más allá de la guerra en Ucrania. Es más, en este nuevo escenario, hizo intervenir a su esposa, Melania Trump, quien exhortó a un alto el fuego “más duradero” en territorio ucraniano.

La primera dama estadounidense recibió en la Casa Blanca a representantes de Kiev y de Moscú, en busca de potenciar una nueva tregua tras el cese del fuego de seis días que finalizó el domingo en la ciudad ucraniana de Oleshky, ocupada por fuerzas rusas y afectada por hambrunas prolongadas.

El supuesto acuerdo. De acuerdo a la versión de Trump, en poco tiempo habrá un “acuerdo grande” con el gobierno de Vladimir Putin.”Va a ser algo muy grande –insistió-. Va a implicar más que Ucrania, y podría incluso decir que podría implicar a toda Europa”, dijo el mandatario estadounidense a los periodistas.

“Va a ser un acuerdo grande y maravilloso, y todo el mundo va a estar encantado”, agregó sin dar mayores explicaiciones y sin hablar previamente con los funcionarios ucranianos que también estaban en la Casa Blanca.

Los comentarios del republicano avivaron los temores en Europa de que se esté acercando al Kremlin y vaya a empujar a Ucrania hacia un acuerdo desfavorable para poner fin a la invasión rusa.

Melania en escena. Llamó la atención el avance de la primera dama sobre un tema de política internacional tan delicado. “Ahora debemos tener la misma valentía que mostramos en Oleshky para encontrar puntos en común mediante la preocupación compartida por el sufrimiento de las personas inocentes”, declaró a los periodistas.

La primera dama, nacida en Eslovenia, señaló que había entregado a los representantes de Moscú y de Kiev cartas personales dirigidas al presidente ruso, Vladimir Putin, y a su par ucraniano, Volodimir Zelenski.

Instó asimismo a tomar el alto el fuego en Oleshky —la tregua más prolongada desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022— como una “chispa en un mundo sumido en la oscuridad”. “El alto el fuego en Oleshky no habría sido posible sin el presidente Putin y sin el presidente Zelenski. Su cooperación sienta un precedente significativo para avanzar hacia la paz en toda la región”, añadió.

La inusual interrupción de hostilidades, que terminó el domingo, fue respetada por ambas partes y permitió el desminado de rutas y la salida de los residentes hacia Ucrania y Rusia.

Las gestiones de la primera dama estadounidense tienen lugar antes de las conversaciones trilaterales que se celebrarán la semana próxima en Abu Dabi, destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, las primeras entre Rusia, Ucrania y EE.UU. desde febrero. Zelenski señaló que mantuvo una conversación “muy detallada” con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para avanzar con el tema.