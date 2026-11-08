Trump se blinda tras la derrota y estrecha su círculo de dogmáticos

El presidente estadounidense, Donald Trump, demostró que su intención es blindarse para una áspera lucha con la nueva mayoría demócrata en el Congreso al anunciar el nombramiento de Stephen Miller como su nuevo jefe de gabinete, un movimiento con el que apuesta por uno de los ideólogos más duros de su administración.

A sus 80 años y en la recta final de su mandato, Trump da muestras de no tener nada que perder y opta por rodearse de incondicionales de cara a las batallas políticas e institucionales que se avecinan en Washington.

Miller, de 41 años, es un estrecho consejero y una figura clave dentro del círculo de máxima confianza del mandatario. Hasta ahora se desempeñaba como asesor de Seguridad Nacional y fue el artífice del programa de deportaciones masivas que marcó el segundo mandato del magnate.

El jefe de gabinete es la pieza neurálgica del funcionamiento de la Casa Blanca, al controlar la agenda y el acceso directo al despacho presidencial. “Stephen ha estado conmigo desde el principio. Entiende las cosas. Es un político muy hábil”, defendió Trump ante los periodistas en la sede de gobierno.

Sin embargo, el nombramiento cayó como un jarro de agua fría en la oposición demócrata, que tras los comicios de mitad de mandato se encamina a controlar con holgura la Cámara de Representantes y mantiene buenas perspectivas en el Senado.

“Stephen Miller es el arquitecto de las políticas más bárbaras e inhumanas de esta administración. Trump no podría haber hecho una elección peor. Nuestras mayorías demócratas lo combatirán hasta el final”, advirtió el líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Con la oposición afilando sus armas y la previsión de que abra múltiples investigaciones contra el presidente, su familia y su gabinete, la elección de Miller marca una ruptura con el perfil negociador y administrativo que representaba su predecesora.

Insólito. Por otro lado, y en un hecho llamativo, Trump ofreció este sábado el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca al magnate Dana White, que dirige la UFC, la principal organización mundial de artes marciales mixtas. “Tengo el gusto de anunciar que ofrecí al Gran Dana White, un violento Combatiente y Guerrero, el puesto de secretario de prensa de EE.UU.”, escribió en su red Truth Social. “Necesitamos a esta gente para defendernos de la izquierda chiflada”, agregó.

El mandatario, un admirador de las peleas de la UFC, precisó que White aún no había respondido a la propuesta. “Dana, por favor, acepta el trabajo”, insistió.