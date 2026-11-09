Allanaron una mansión de Santiago Peña en San Bernardino y hallaron una bóveda oculta detrás de una pared falsa

La Fiscalía de Paraguay realizó este domingo un allanamiento en una lujosa propiedad del destituido expresidente Santiago Peña en San Bernardino. Durante la inspección, los investigadores detectaron una bóveda oculta instalada detrás de una pared falsa del inmueble.

El operativo, según un comunicado del Ministerio Público paraguayo, fue liderado por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore en un inmueble de la zona de Ciervo Cuá. La medida se ejecutó en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y administración en derecho propio en la causa Ueno Bank.

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La Fiscalía confirmó que el procedimiento se realizó en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas con la entidad bancaria paraguaya, mientras que el Ministerio Público agregó que se trata de las actuaciones iniciadas tras la imputación del exmandatario.

La institución explicó que el operativo tenía como objetivo principal avanzar con las diligencias previstas dentro de la investigación fiscal. No obstante, en el comunicado principal no se hizo mención al hallazgo de la bóveda, sino que su existencia fue mencionada por medios de comunicación paraguayos.

Según consignaron los diarios ABC Color y Última Hora, el compartimiento secreto posee un avanzado sistema de seguridad de origen israelí con reconocimiento de iris. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente si lograron acceder a su interior.

Allanamiento en la casa del expresidente paraguayo, Santiago Peña | Crédito: Ministerio Público

La mansión, de dos millones de dólares, ubicada en una zona residencial de San Bernardino quedó bajo la lupa por su financiamiento. Según trascendió, Peña obtuvo créditos de Ueno Bank con cuotas mensuales que superaban por completo sus ingresos como presidente de la Nación. En concreto, son dos préstamos simultáneos otorgados en mayo de 2024 por un monto superior a 3.500 millones de guaraníes, en cuotas mensuales de unos 239 millones de guaraníes.

El inmueble puesto bajo investigación por el financiamiento para su construcción se ubica en la localidad turística a unos 50 kilómetros de Asunción y cuenta con aproximadamente 1.015 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados.

El procedimiento se suma a la imputación y detención del exmandatario tras su destitución por juicio político. La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas sobre el patrimonio del ex jefe de Estado y las supuestas irregularidades financieras de la entidad.

AS / EM