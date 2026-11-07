Santiago Peña fue llevado a declarar pero solo habló su abogado, quedó imputado y piden su preventiva

El expresidente de Paraguay Santiago Peña, destituido y detenido el viernes por su presunta vinculación con la crisis bancaria que afecta al país fue conducido este sábado en medio de un fuerte operativo de seguridad a la Fiscalía General del Estado en Asunción para ser indagado por la caída del Ueno Bank. Sin embargo, según se informó solo habló su abogado alegando la inocencia del mandatario, y luego de ese trámite los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez lo imputaron por "lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso", pidiendo que se aplique tanto a él como a Carlos Dagoberto Carvallo, ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), la prisión preventiva.

Peña entró a la fiscalía por una puerta lateral pasadas las 11H00 locales (14H00 GMT), para prestar declaración en el marco de una investigación en su contra iniciada el jueves por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El fiscal Benítez, a cargo de la investigación, dijo a la prensa local que en la indagatoria se le expondrían hechos y pruebas y que "en el transcurso de la tarde" podría ser imputado, lo que finalmente ocurrió

Peña debía permanecer inicialmente bajo arresto domiciliario, pero la concentración de cientos de personas en las inmediaciones de su residencia y los incidentes registrados durante la noche del viernes obligaron a modificar el operativo. Los policías reforzaron el cordón de seguridad y utilizaron balas de goma para dispersar a los manifestantes.

Santiago Peña fue oficialmente destituido y trasladado al Regimiento Escolta Presidencial



La declaración de Santiago Peña ante la Fiscalía

La comparecencia estaba prevista inicialmente en una unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción, pero el Ministerio Público resolvió cambiar la sede por motivos de seguridad. El horario se mantuvo para las 11.30.

Peña llegó cerca de las 11 a la sede fiscal en una camioneta negra, acompañado por una fuerte custodia policial. Ingresó por una entrada lateral, sin esposas y vestido con camisa blanca y zapatillas deportivas, para evitar la exposición ante los medios de comunicación que aguardaban en el lugar.

La investigación busca determinar las presuntas responsabilidades del exjefe de Estado en la crisis financiera que provocó el cierre de Ueno Bank y dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus ahorros.

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Carlos Carvallo también quedó bajo investigación

La Fiscalía ordenó la detención del expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, por su presunta vinculación con las irregularidades investigadas en el caso Ueno Bank.

Carvallo se presentó voluntariamente ante las autoridades durante la noche del viernes y posteriormente fue trasladado a dependencias policiales. También debía prestar declaración indagatoria este sábado. La investigación busca establecer si hubo omisiones en los controles sobre la entidad financiera y si funcionarios públicos permitieron o facilitaron operaciones irregulares que comprometieron recursos estatales y fondos de terceros.

CS/HB