Santiago Peña fue oficialmente destituido y trasladado al Regimiento Escolta Presidencial

La crisis institucional en Paraguay sumó un capítulo de altísimo impacto durante la noche de este viernes tras la dramática destitución de Santiago Peña: la Justicia ordenó su detención y, posteriormente, el exmandatario fue trasladado desde su domicilio en el barrio Santísima Trinidad en Asunción al Regimiento Escolta Presidencial (REP).

Un equipo fiscal y policial se presentó en la residencia privada de Peña para notificarle la medida dictada por el Ministerio Público, un operativo que transcurrió de manera completamente pacífica tras la colaboración del exjefe de Estado. Con este avance judicial sobre la figura del ex líder del Ejecutivo, el país vecino atraviesa un recambio de poder inédito.

Según confirmaron las autoridades a cargo del procedimiento a la prensa local, Peña recibió a la comitiva en su domicilio, no opuso resistencia y se puso a entera disposición de la investigación en curso. Si bien la fiscalía había determinado que el exmandatario pasara su primera noche destituido en su propia casa, luego se tomó la decisión de trasladarlo para garantizar su seguridad en las horas previas a la declaración indagatoria prevista para este sábado a las 11.

La salida de Peña se dio en un marco de extrema tensión, con conflictos, protestas, grupos de personas que arrojaban objetos contra los vehículos que integraban la comitiva del traslado y enfrentamientos entre manifestantes y uniformados de la Policía, los cuales dispararon balas de goma para dispersar a los manifestantes, según detalló ABC.

El REP al que fue trasladado el exmandatario, en Asunción, se trata de una unidad militar autónoma de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ejército Paraguayo, que se ocupa de garantizar la seguridad y protección de la máxima autoridad del país, su familia, expresidentes y mandatarios extranjeros en visita oficial.

Mientras la Justicia avanzaba sobre su antecesor, Pedro Alliana asumió formalmente la presidencia del país con un discurso de tono duro, urgencia económica y promesas de asistencia social. El flamante mandatario se comprometió a compensar a los ciudadanos afectados por el reciente "descalabro financiero" y le marcó la cancha a su propio equipo de trabajo al advertir que no tolerará "tibios" en la gestión estatal ni excusas ante los errores. Para intentar calmar la tensión en las calles, Alliana adelantó que su primera gran medida será enviar al Parlamento un proyecto de racionalización del Estado, con el objetivo de ahorrar recursos y reorientar los fondos hacia los sectores más desfavorecidos.

En medio de la crisis política en Paraguay, la Cámara de Senadores condenó al ahora ex presidente Santiago Peña, con 44 votos a favor de su destitución. El Congreso lo halló culpable de mal desempeño por su vínculo con el colapso del banco digital Ueno, que desató la peor crisis financiera del país en más de una década. Mientras su sucesor, Pedro Alliana, juraba como nuevo presidente, la Justicia ordenó el arresto inminente del exmandatario.

Orden de arresto Santiago Peña | Crédito: Cedoc

Tras dejar de lado el debate y confirmar las sentencia del ex mandatario, el Congreso Bicameral anunció la asunción de Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, ahora exvicepresidente de Peña, como el nuevo presidente paraguayo. Este completaría el mandato presidencial iniciado en 2023.

Peña había presentado su renuncia el jueves tras perder el respaldo de su partido, pero el Senado no la aceptó y avanzó con la destitución y el juicio político. La renuncia le habría garantizado una banca vitalicia con inmunidad parlamentaria, mientras que la condena por juicio político lo deja expuesto a causas penales.

El entramado político que hizo crecer al banco con fondos públicos





Primeros puentes regionales: Lula felicitó a Alliana y lo invitó a Brasilia

Tras la agitada jornada institucional en Paraguay, comenzaron a llegar las primeras reacciones diplomáticas de los países vecinos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó sus redes sociales para felicitar al flamante mandatario Pedro Alliana, a quien le deseó éxito en sus nuevas funciones y le propuso mantener un vínculo "abierto, franco y cooperativo" para fortalecer la integración sudamericana.

Buscando dar una señal rápida de acercamiento, el líder brasileño no se quedó únicamente en las formalidades virtuales. En su mensaje, Lula extendió una invitación oficial para que su par paraguayo visite Brasilia próximamente, con el objetivo central de repasar la agenda bilateral y darle un nuevo impulso a los lazos históricos que unen a ambas naciones.

La defensa de Santiago Peña cuestionó las acusaciones

El abogado Ricardo Preda, representante legal de Santiago Peña, reconoció que, además de trabajar para distintas empresas, también presta servicios profesionales al Grupo Vázquez. Durante su exposición, negó tener conocimiento de un pagaré mencionado en la acusación y cuestionó los elementos probatorios presentados por los diputados. Según sostuvo, las declaraciones de los legisladores no reflejan el desempeño del mandatario ni demuestran una participación directa en las presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank.

Por su parte, el abogado Adolfo Ferreiro cuestionó la legitimidad del procedimiento y comparó el juicio político con las prácticas de un gobierno totalitario. El letrado también puso en duda que el Congreso pudiera continuar con el proceso luego de que Peña presentara su renuncia, que finalmente no fue aceptada.

El diputado liberal Freddy Franco acusó a Santiago Peña de haber facilitado contactos y gestiones para que representantes vinculados a Ueno Bank pudieran abrir empresas en Hungría. Según sostuvo durante su exposición ante el Senado, esas sociedades habrían servido para destinar recursos que calificó como “robados”.

Ahora, con 39 votos en contra, le concedió apenas 30 minutos para presentarse. Peña no acudió al recinto, pero sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda llegaron para asumir su representación.

Denunciaron irregularidades en los plazos y las condiciones del procedimiento. "Existen violaciones básicas del debido proceso, entre ellas el plazo", sostuvo Preda. Comparó los tiempos concedidos a Peña con antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuestionó la posibilidad de preparar una respuesta con la documentación recibida pocas horas antes.

El Senado de Paraguay durante la sesión en la que rechazó la prórroga solicitada | Crédito: AFP

Los abogados de Santiago Peña, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro | Crédito: AFP

"Claramente hubo crisis de un banco", reconoció, aunque diferenció esa situación de las responsabilidades que la acusación pretende. "Este libelo no trae ninguna prueba. Recórranlo buscando elementos. No hay", afirmó.

Por su parte, Ferreiro centró parte de su exposición en la renuncia presentada por el mandatario. "El requisito para el juicio político es ser funcionario. Cesa cuando el funcionario renuncia", argumentó. Y utilizó una comparación para reforzar su planteo: "Es como demandar a un señor que ya te pagó. Él renuncia a sus privilegios y se somete".

La Cámara Alta tiene a su cargo evaluar la acusación presentada por Diputados | Crédito: AFP

Que pasó con el Ueno Bank en Paraguay y qué sucederá con los ahorros de casi 3 millones de clientes

De qué acusan a Santiago Peña y qué papel tiene Ueno Bank

El punto de partida de la acusación es la crisis de Ueno Bank, una entidad financiera ligada al Grupo Vázquez, en la que Peña tuvo participación accionaria antes de llegar a la Presidencia.

Su libelo acusatorio reúne los cuestionamientos en cinco ejes. El primero investiga un presunto conflicto de intereses, la utilización del aparato estatal en beneficio de determinados sectores y el debilitamiento de los controles sobre las llamadas "puertas giratorias". Otro capítulo apunta a una supuesta manipulación de las reglas financieras y el manejo de los fondos jubilatorios. En particular, se cuestionan las operaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) con Ueno Bank y si las colocaciones de dinero respetaron los límites y las condiciones que establece la normativa.

A su vez, también busca los límites de financiamiento de Ueno Bank y el papel del Banco Central del Paraguay. Los legisladores sospechan que la entidad financiera habría superado los topes crediticios permitidos y apuntan a un posible encubrimiento por parte del organismo encargado de supervisar y controlar el sistema bancario.

También incluye sospechas de beneficios patrimoniales indebidos y posibles indicios de enriquecimiento ilícito. A ese planteo se suma la preocupación por el impacto de la crisis sobre la credibilidad del sistema financiero paraguayo y el riesgo de que los problemas de una entidad terminen repercutiendo en otras instituciones y en la economía en general.

Ueno bank | Crédito: Archivo

Entre los montos mencionados por los legisladores aparecen US$860 millones cuya presunta desaparición forma parte de las denuncias, de los cuales US$350 millones corresponderían a ahorros previsionales.

Ueno nació como marca financiera en 2021 y comenzó a operar como banco en diciembre de 2023 | Crédito: AFP

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