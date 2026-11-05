El presidente Santiago Peña reapareció luego de presentar su renuncia: qué dijo y por qué sus palabras generaron tanta polémica

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, hizo su reaparición pública tras presentar su renuncia y de que fracasara, debido a la falta de quórum, la sesión del Congreso donde se debía discutir su salida del cargo. En un extenso posteo, el mandatario anunció que enfrentará el juicio político en su contra y que ejercerá el derecho que le corresponde por ley a defensa.

"Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", adelantó el mandatario en el texto publicado en su cuenta de X. También prometió que colaborará con las instituciones competentes para esclarecer lo ocurrido en torno a la crisis de Ueno Bank y definir las responsabilidades.

Luego, Peña pidió que la devolución de los depósitos a los ahorristas no quede supeditada al desenlace del proceso político. "El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", afirmó, exigiendo que la restitución de los fondos avance en paralelo a la investigación.

"Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra", sumó.

Las palabras del mandatario no impidieron que miles de personas protestaron en la capital Asunción y localidades como Ciudad del Este, reclamando la devolución de sus ahorros tras el colapso de Ueno Bank. “Mi familia se quedó sin dinero, no tenemos efectivo. Santi (Peña) es un delincuente, tiene que ir a la cárcel”, le dijo a la AFP Andrés Maldonado, un estudiante de 21 años, durante la protesta en Asunción.

"Vine aquí porque quiero verle a Santiago Peña en la cárcel, porque nos robó, le robó al pueblo, le mintió”, le dijo a la AFP Mariano Giménez, un estudiante de 26 años.

Qué pasó en el Congreso

La sesión conjunta del Congreso de Paraguay que debía definir si se aceptaba la renuncia del presidente Santiago Peña se levantó este jueves por falta de quórum. Los legisladores oficialistas del Partido Colorado abandonaron el recinto cuando se votaba el inicio del juicio político contra el mandatario, luego de advertir que no contaban con los votos necesarios para aprobar su dimisión y habilitar la sucesión del vicepresidente Pedro Alliana.

Sesión caída que buscaba el juicio político.



La maniobra dejó en suspenso la salida institucional a la crisis política que atraviesa el país, desatada tras la intervención de Ueno Bank, que provocó protestas de ahorristas que reclaman por el acceso a sus depósitos. Mientras tanto, manifestantes se concentraron frente al Congreso para exigir que avance el juicio político contra Peña.

En paralelo, se registraron incidentes frente al Congreso, donde decenas de manifestantes se enfrentaron con la Policía durante una protesta para exigir que avance el juicio político contra Peña. Los ciudadanos reclamaron que no se acepte su renuncia y cuestionaron que, de concretarse su salida, pueda conservar los fueros como senador vitalicio y evitar responder ante la Justicia por la crisis bancaria.

El senador Ever Villalba, del Partido Liberal Radical Auténtico), señaló que solicitarían sesión urgente porque “la gente espera” que el mandatario responda ante la Justicia tras el colapso del banco Ueno Bank que provocó que los ahorristas no pudieran acceder a sus depósitos.

Si el Congreso acepta la renuncia, Peña tendrá fueros y podrá eludir la Justicia. En cambio, si es destituido por juico político, podrá someterse a proceso judicial.

Presidente del banco central de Paraguay presenta renuncia tras crisis por Ueno Bank

La renuncia de Peña

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, dijo Peña en un video en su cuenta X, en un contexto de crisis, que estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo intervino Ueno Bank, uno de los principales bancos del país, por insuficiencia de capital.

"Lo hago con absoluto respeto a los mecanismos institucionales", dijo en la mañana de este jueves, Santiago Peña, quien había asumido como Presidente el 15 de agosto de 2023, con mandato hasta 2028. Fue accionista de Ueno Holding hasta 2025.

La decisión de la renuncia llega un día después de que el BCP dispusiera la resolución de Ueno Bank y horas después de que la oposición presentara un proyecto de resolución para formular la acusación de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana , conforme al artículo 225 de la Constitución. Pero Peña renunció antes de que los diputados estudien el juicio político.

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Antes de renunciar y en medio de la presión por la crisis que condujo al congelamiento de los depósitos de alrededor de tres millones de personas, Peña no se había mostrado en público y solamente realizó algunos posteos en sus redes sociales.

“No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados” , había asegurado en un comunicado difundido en X, el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes , antiguo padrino político de Peña.

Lo mismo iba a hacer el diputado Rodrigo Gamarra (ANR, oficialista): “La Bancada ANR 'A' de la Honorable Cámara de Diputados atendiendo los reclamos de la ciudadanía y en ejercicio de su responsabilidad y autonomía política, comunica su decisión de acompañar y votar a favor del juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional” , dijo en un comunicado.

¿Quién asume?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 234 de la Constitución Nacional de Paraguay, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la titularidad del Poder Ejecutivo para completar el período constitucional.

Se prevé que el Congreso Nacional se reúna en sesión extraordinaria en las próximas horas para aceptar formalmente la renuncia de Peña y tomar juramento al nuevo mandatario.

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Lo que se sabe es que, según medios locales, ya está en el Congreso el documento que expresa la renuncia formal de Santiago Peña a la Presidencia de la República.

La nota, fechada este jueves 5 de noviembre de 2026, está dirigida al presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, y lleva la firma de Santiago Peña. En ella, el mandatario expresa: "Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los Honorables miembros del Congreso Nacional, a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Presidente de la República del Paraguay".

Peña señala que tomó la decisión en uno de los momentos más difíciles de su vida, con plena conciencia de su gravedad, y sostiene que la República debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia.

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