Silencio en la Casa Rosada tras la renuncia de Santiago Peña, el socio sudamericano de Milei

El presidente Javier Milei viaja de regreso a la Argentina mientras en la Casa Rosada reina el silencio. La renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay, uno de sus principales socios políticos en Sudamérica, no mereció hasta el momento ninguna reacción del jefe de Estado, habitualmente activo en redes, ni un comunicado de la Cancillería.

Peña dejó el cargo este jueves a través de un video en X, cercado por el colapso de Ueno Bank, la entidad digital intervenida por el Banco Central paraguayo, y minutos antes de que la Cámara de Diputados habilitara por unanimidad el juicio político en su contra. El Partido Colorado le había soltado la mano y el vicepresidente Pedro Alliana quedó en línea para completar el mandato.

Ante las consultas, en Balcarce 50 evitaron pronunciarse. En el Palacio San Martín, que conduce Pablo Quirno, tampoco anticipan una posición sobre el cambio de autoridades en Asunción.

La salida intempestiva de Peña se suma a una serie de derrotas en el plano internacional que los aliados de Milei vienen teniendo, como Donal Trump, Flavio Bolsonaro y Benjamin Netanyahu.

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Un viaje de afinidades

La noticia sorprendió a Milei en el cierre de un paso por España con escasa agenda institucional. Aunque el motivo formal era la Cumbre Iberoamericana, el Presidente faltó a la inauguración y a la cena ofrecida por los reyes, y apenas cruzó un saludo protocolar con Pedro Sánchez.

El centro de la visita estuvo en otra parte. El miércoles por la noche se reunió con Santiago Abascal, líder de Vox y candidato en las elecciones del 29 de noviembre, y este jueves volvió a verse con Isabel Díaz Ayuso, la segunda foto con la presidenta madrileña en poco más de dos semanas. Su llegada a Buenos Aires está prevista para el viernes por la mañana.

El socio del Mercosur

El mutismo contrasta con la intensidad del vínculo. Peña fue el primer mandatario de la región que se reunió con Milei, el 9 de diciembre de 2023, en la víspera de la asunción, y el primero en visitarlo oficialmente en la Casa Rosada, a comienzos de 2024. Volvieron a coincidir en el Coloquio de IDEA en octubre de ese año.

En 2025, Milei viajó dos veces a Asunción, en abril para su primera visita oficial y en septiembre, cuando tras su discurso en la CPAC almorzó con Peña en el Palacio de López junto a Karina Milei. A eso se suman las cumbres impulsadas por Donald Trump, donde ambos compartieron foto. Entre los socios del Mercosur, ningún otro presidente acumuló tantos encuentros con el libertario.

La salida de Peña llega, además, en semanas de reveses para el mapa de aliados de Milei, después de la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil y del traspié de Trump en las legislativas.

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Las pocas voces

En el universo oficialista, el único que se pronunció fue el diputado bullrichista Damián Arabia, que en X y deseo una "transición ordenada" para el pueblo paraguayo.

Quien sí aprovechó la ocasión fue Alberto Fernández. El expresidente volvió a elevar su perfil en redes con dos chicanas. Primero preguntó con qué plata Peña le iba a comprar "el auto usado" a Milei. Después publicó una imagen de ambos con gorras de "Make America Great Again" y la leyenda "Cybermonday extendido".

En la Casa Rosada, por ahora, prefieren esperar a que el avión presidencial aterrice.