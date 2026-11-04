Corralito en Paraguay: similitudes y diferencias con el 2001 argentino

La crisis financiera que atraviesa Paraguay reavivó en la región el recuerdo del corralito argentino de 2001. La liquidación de un banco vinculado al presidente Santiago Peña, las restricciones que afectan a millones de pequeños ahorristas y las denuncias sobre el uso de fondos públicos y previsionales abrieron interrogantes sobre el modelo económico que durante años fue presentado como un ejemplo de estabilidad.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el economista Víctor Raúl Benítez analizó las similitudes y diferencias entre ambos escenarios, cuestionó la gestión de Peña y advirtió sobre el deterioro de los equilibrios monetario, cambiario y fiscal. Además, anticipó un posible cambio de ciclo político en Paraguay de cara a las elecciones de 2028.

Víctor Raúl Benítez es economista, graduado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Políticas y especialista en Inteligencia Estratégica. Posee, además, un máster en Integración Latinoamericana por la Universidad Federal de Santa María, en Brasil. Acumula más de 25 años de experiencia en dirección general y gerencia comercial en empresas multinacionales. Es el creador del espacio de análisis socioeconómico La Heladera Vacía Pi.

Víctor, encantado. Jorge Fontevecchia los saluda. Muchas gracias por estar allí. Primero, para los argentinos tenemos el recuerdo de lo que llamábamos el corralito en el año 2001. ¿Qué diferencias encuentra entre esto que está sucediendo hoy financieramente en Paraguay con aquello que sucedió en la Argentina al fin de la convertibilidad, entre el 2001 y 2002?

Hay similitudes y hay diferencias. La similitud es que hoy hay 3 millones de paraguayos pequeños ahorristas, más o menos, porque ellos dicen que tenían 3 millones de clientes que tienen su pequeño ahorro o su dinero a la vista sin poder utilizar para las compras diarias. Cayó el banco del presidente de la República en un modelo de, vamos a decir, puerta giratoria por abuso de poder para direccionar fondos públicos y previsionales hacia su propio banco, con determinadas maniobras fraudulentas. Esas maniobras consistían, esencialmente, en utilizar recursos públicos y de esos ahorristas minoritarios en la compra de empresas vinculadas, en operaciones prohibidas por encima de los límites que dicen las normas. Eso es lo que pasó. Esas compras o fondeos vía créditos, dándose préstamos a sí mismos los accionistas de este banco, acaban de entrar en un problema de liquidez y, sobre todo, de solvencia, que tuvieron que liquidarlo prácticamente. Comenzó el proceso.

¿Cuánto es un tema particular y cuánto tiene que ver con el modelo económico en general de Paraguay, que, como usted sabe, desde la Argentina es elogiado como un modelo y ahora empieza a ser percibido como lo contrario? ¿Cuánto se trata de un hecho en particular y no general?

El gobierno paraguayo del economista Santiago Peña ya perdió el ejemplo internacional que ustedes conocen, que es el triple equilibrio monetario, cambiario y fiscal. El guaraní entró en una desvalorización acelerada en 11 meses de aproximadamente el 30%. Se perdió el equilibrio. Paraguay está caro para el extranjero, no es competitivo para sus exportaciones. Los sojeros, los ganaderos y los industriales que exportan están con serias dificultades. Por otro lado, se perdió el déficit fiscal. El señor Peña, uno de los dueños de este banco, hasta el año pasado tenía acciones en él y las vendió cuando fue transparentizado eso. Perdió también el equilibrio fiscal. Le mintió al Fondo Monetario con un déficit fiscal ficticio del 1,8%, más o menos. Ahora está por encima, casi llegando al 4%. Entonces, podemos decir que se perdió el equilibrio fiscal. Y, por último, el equilibrio monetario en alimentos también se ha perdido. La carne subió más del 50% en los últimos dos años que está este presidente, casi tres años ya. Y también las verduras subieron 100% durante el período del señor Peña. Ya es un fracaso económico. No le recomiendo seguir la receta de Paraguay.

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Ahora, ¿es la receta de Peña o es una receta que viene de hace mucho tiempo en el caso de Paraguay? Usted dice que Peña, en realidad, rompe la receta de Paraguay del triple equilibrio.

Rompe. El triple equilibrio monetario, cambiario y fiscal se trae desde el 2004, con un exitoso crecimiento anual acumulativo exponencial de la economía del 4%, con equilibrio triple, con una trifecta exitosa. Y el antecesor de Peña, el señor Cartes, desde el 2013 ya pierde el equilibrio fiscal. Es decir, el Partido Colorado nos lleva a esta situación. Y creo que eso lo dicen el propio FMI y la agencia Fitch, que no nos dio el tercer grado de inversión que estábamos esperando debido a que no cree que se llegue a la meta del tope fiscal del 1,5% en el 2028. Es una promesa, pero ya nadie cree. Ahora menos porque el propio presidente fracasó también en el sector privado. Ya venía fracasando en el sector público.

¿Cómo se puede colocar, Víctor, la presidencia actual, la predecesora también del Partido Colorado, en lo que usted conoce que se menciona en toda América Latina como la ola azul inversa en los Estados Unidos a lo que sería el Partido Demócrata, con la enorme derrota que sufrió ayer Donald Trump en Estados Unidos? ¿Hay algún punto de correlación política respecto al futuro político de Paraguay en una senda de corrimiento hacia la derecha o hacia el progresismo?

O sea, en una corrida desde la derecha un poco más al centro o hacia la centroizquierda progresista. Claro, el señor Peña se presenta de boca para afuera. Ahora nos enteramos de que es un socialista que usa fondos públicos para fondear su banco. Pero la propaganda oficial nos decía que él entró en el Escudo de las Américas con Donald Trump, Make America Great Again y todas esas cosas. "Viva la libertad, carajo", y todas esas cosas. Veo que ustedes están ahora también con recesión. También acá no hay recesión, pero yo creo que el señor Peña ya está entrando en un fracaso coincidente con el despertar que se está dando en toda América Latina. Veo que Brasil no pudo, la ultraderecha de Bolsonaro salió corriendo. El señor Milei está también con algunas dificultades y el señor Peña también, le llegó en su turno. De hecho, son las oladas que probablemente existen en los ciclos económicos. Hay algo peor que quiero contar como primicia para ustedes. Acabo de revisar algunos balances. Nadie dijo, todavía ni yo dije. Soy el analista probablemente que más detallista, no soy el mejor, pero el que más entro en los detalles. 350 millones de dólares de bonos privados del Banco Bueno, ahora en proceso de liquidación, emitió en los Estados Unidos. Probablemente en algún contubernio del crony capitalism, capitalismo de secuaces, de Peña con Trump. Quiero ver qué van a decir los amigos de Trump que metieron 350 millones de dólares y ahora esos bonos, estuve mirando la cotización, están totalmente despreciados. Bueno, Peña también estafó a estadounidenses, o por lo menos el banco estafó a estadounidenses, dentro de ese modelo de fanatismo y de modelo chiíta. ¿Qué caracteriza a estos derechistas mentirosos? Porque había sido que no son promercado, sino que se fondean con fondos públicos y previsionales.

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Víctor, usted mencionaba en la elección de Lula el fracaso de Bolsonaro y la huida de Bolsonaro. Como usted sabe, Bolsonaro cruzó por la Triple Frontera, por el puente Tancredo Neves que conectaba Brasil con Argentina, pero podría haber cruzado por el puente que conectaba hacia Paraguay. ¿Por qué cree que prefirió Argentina y no Paraguay? ¿Y qué se comentó en Paraguay respecto de la huida de Bolsonaro a través de Argentina y no de Paraguay?

No tengo la idea clara ni la respuesta concreta. Lo que sé es que Ciudad del Este, que debería haber sido el punto, diría, el puente de la amistad para entrar al territorio paraguayo, es gobernada por la oposición paraguaya. No es una ciudad amiga del poder central que está en Asunción. Es una sospecha, ¿no? Y por eso creo que se fue por Argentina.

Una conjetura bastante plausible. ¿Y qué posibilidades tiene, entonces, después de esto, de un corrimiento hacia el centro, la centroizquierda, triunfar en las próximas elecciones en Paraguay?

Precisamente es de Ciudad del Este el precandidato opositor que puede aglutinar a la oposición paraguaya rumbo al 2028. Yo personalmente estoy trabajando en un programa de gobierno. Soy economista, con Dionisio Borda, que es un opositor, un economista muy famoso, una especie de Raúl Prebisch del Paraguay, con quien estoy colaborando para preparar un plan de gobierno totalmente rupturista para llevar este Paraguay. Que no tiene cobertura de red cloacal, con una presión tributaria miserable del 11%, con hospitales sin remedios oncológicos, con gente que se está muriendo en los hospitales, con energía que se corta. Y creemos, puedo decir así porque me incluyo, que vamos a ganar en el 2028. La oposición va a volver al poder después del 2008. Esa es mi conjetura.

Víctor, le agradecemos mucho y, bueno, nos mantendremos en contacto. Muy gentil por su tiempo.

Que tengan un buen día.





LMM