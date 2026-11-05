Quién es Pedro Alliana, el vicepresidente que sucederá a Santiago Peña en Paraguay

La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay abrió un nuevo escenario institucional que deberá resolverse mediante los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional. Mientras el vicepresidente Pedro Alliana se prepara para asumir el Ejecutivo y completar el mandato hasta agosto de 2028, el Congreso tendrá que intervenir para definir quién ocupará la Vicepresidencia.

La sucesión presidencial se encuentra contemplada en la Carta Magna paraguaya y establece que, ante la renuncia, destitución, muerte o incapacidad declarada del presidente, el vicepresidente debe asumir automáticamente el cargo y completar el período constitucional.

Pedro Alliana, vicepresidente de Paraguay

En ese sentido, Alliana no necesitará una nueva elección ni una designación parlamentaria para convertirse en presidente. Su asunción, sin embargo, dejará vacante la Vicepresidencia, lo que obligará a activar otro procedimiento constitucional.

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Cómo se elegirá al nuevo vicepresidente de Paraguay

El artículo 234 de la Constitución paraguaya establece dos alternativas para cubrir una vacancia definitiva en la Vicepresidencia, según el momento del mandato en el que se produzca. Si la vacante ocurre durante los primeros tres años del período presidencial, corresponde convocar a elecciones para que los ciudadanos elijan a un nuevo vicepresidente. En cambio, cuando se produce durante los últimos dos años, la atribución de designar al reemplazante queda en manos del Congreso Nacional.

En el caso del actual mandato, iniciado el 15 de agosto de 2023 y previsto hasta el 15 de agosto de 2028, la salida de Peña se produce dentro de los últimos dos años de gestión. Por ese motivo, no será necesario convocar a elecciones populares para cubrir la Vicepresidencia.

La decisión deberá ser tomada por el Congreso, reunido en sesión conjunta de ambas cámaras, mediante una votación que requiere mayoría absoluta de sus integrantes. El Poder Legislativo paraguayo está compuesto por 45 senadores y 80 diputados. En consecuencia, para designar al nuevo vicepresidente se necesitan 63 votos.

El candidato elegido deberá completar el mandato hasta agosto de 2028, cuando finalizará el período presidencial iniciado por Peña y Alliana.

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Los antecedentes de 2012 y 2018

Paraguay ya atravesó situaciones similares en dos oportunidades. En junio de 2012, Fernando Lugo fue destituido mediante un juicio político y su vicepresidente, Federico Franco, asumió la Presidencia. La salida de Franco de la Vicepresidencia dejó una vacante que debía ser cubierta por el Congreso.

El 28 de junio de ese año, el exsenador liberal Óscar Denis Sánchez fue elegido para ocupar el cargo, con 84 votos entre ambas cámaras. Otro antecedente se registró en 2018, cuando Juan Afara renunció a la Vicepresidencia para postularse al Senado.

El Congreso designó a Alicia Pucheta, exministra de la Corte Suprema de Justicia, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia paraguaya. Pucheta obtuvo 81 votos y permaneció en funciones hasta el 15 de agosto de 2018, cuando finalizó el mandato presidencial de Horacio Cartes. De esta manera, la salida de Santiago Peña no implica la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas.

CS/MSS