Comienza la cumbre climática COP31: buscan acuerdos sobre financiamiento y transición energética

Este lunes comienza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en la ciudad turca de Antalya. Representantes de casi 200 países se reunirán para intentar establecer nuevos acuerdos sobre financiamiento climático, reducción de emisiones y transición energética.

El encuentro durará hasta el 20 de noviembre y se desarrollará en medio de varias tensiones geopolíticas y la ausencia de una delegación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos. El principal desafío de la Conferencia es alcanzar medidas concretas para combatir el calentamiento global y sus consecuencias, sobre todo en zonas vulnerables.

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En esta oportunidad, Turquía ejercerá la presidencia formal, a cargo de su ministro de Medio Ambiente, Murat Kurum. En paralelo, las negociaciones estarán a cargo de Australia mediante la representación de su ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen.

El financiamiento de las políticas climáticas, será uno de los temas centrales, con foco en los recursos que los países desarrollados deben movilizar para que aquellos aún en desarrollo puedan reducir emisiones y adaptarse a fenómenos meteorológicos extremos.

En 2024 la COP29 se celebró en Bakú y se acordó movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales hacia 2035 para los países en desarrollo. No obstante, aún en la actualidad se presentan diferencias con respecto a quiénes aportarán los recursos y qué proporción se recibirá de fondos públicos, préstamos o inversiones privadas.

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La reducción de la dependencia de los combustibles fósiles es otra de las discusiones principales de la conferencia de este año. El tema enfrenta a los países productores de petróleo y gas contra aquellos que buscan acelerar la transición hacia energías menos contaminantes.

Desde la presidencia turca que encabeza el encuentro se presentó una propuesta para elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía hacia 2035, incorporando fuentes renovables y tecnologías de electrificación.

Las disputas comerciales en torno a las tecnologías limpias y los mecanismos de ajuste de carbono aplicados por la Unión Europea, los cuales son cuestionados por países como China e India, serán otro de los temas centrales de la cumbre junto a las advertencias de la ONU respecto a la insuficiencia de las políticas actuales para contener el aumento de las temperaturas.

AS.