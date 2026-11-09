El canciller de Italia sufrió un ciberataque donde le robaron datos personales y la primera ministra Giorgia Meloni responsabilizó a Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, denunció que es víctima de “cibercriminales” que difunden sus datos personales en la “dark web”, la parte oculta de Internet, por el apoyo de su país a Ucrania en el ámbito humanitario y militar en la guerra que comenzó tras la invasión rusa de su territorio en el año 2022.

“Desde hace días, ciberdelincuentes han estado difundiendo mis datos personales en la ‘dark web’ y buscando información adicional, exponiéndome así a nuevas amenazas e intimidaciones. También han puesto a mi familia en el punto de mira y están dispuestos a pagar por obtener más detalles sobre mí y mis seres queridos. Mi respuesta es muy sencilla: no me dejaré intimidar bajo ningún concepto”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

Antonio Tajani

Y añadió: “Seguiré trabajando en defensa de mi ministerio y de Italia, y reforzaré aún más nuestros vínculos y la cooperación con nuestros aliados para que podamos protegernos mutuamente”.

En ese punto, remarcó que “nuestra postura respecto a Ucrania es la razón política por la que me han convertido en objetivo: para estos grupos criminales, defender la libertad de un Estado soberano —y adoptar una posición clara a favor de la democracia y la independencia de una nación— se considera algo peligroso”.

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Para luego sumar: “Asimismo, actúan en respuesta a las medidas que hemos implementado en los últimos meses para salvaguardar la ciberseguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores".

Según el funcionario, "en la Farnesina, nos tomamos estas amenazas muy en serio: desde el 1 de enero, he establecido una 'dirección de ciberseguridad' para protegernos frente a incursiones digitales perpetradas por actores que, a menudo, están vinculados de algún modo a entidades estatales que nos son hostiles. Estamos plenamente operativos y en coordinación con nuestros aliados”.

Y cerró su mensaje diciendo: “Nuestra elección —mi misión— se ha cumplido: seguiremos defendiendo nuestra seguridad, protegiéndonos frente a los ciberdelincuentes. Lo hacemos con la convicción de que este es el camino correcto para salvaguardar al pueblo italiano y a nuestro país”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, denunciando que sufrió un ciberataque | Crédito: Cuenta X de Antonio Tajani

La reacción de la primera ministra Giorgia Meloni

Según Clarín, la primera ministra Giorgia Meloni se solidarizó con Tajani y apuntó contra hackers filorrusos como los responsables del ciberataque en contra de su canciller.

En un comunicado, la mandataria remarcó que la venta de información confidencial institucional es “motivo de gran preocupación” y advirtió que “la libertad de expresión nunca puede convertirse en un terreno propicio para la desinformación”.

Giorgia Meloni

Luego defendió un incremento de la inversión en seguridad y defensa haciendo referencia a lo ocurrido en Francia días atrás, donde un sistema digital impidió que un intento de sabotaje en bancos de sangre cambiara las temperaturas de almacenamiento de las reservas destinadas a transfusiones, arruinándolas.

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Según la ministra, “cuando nos dicen que los recursos en defensa y seguridad son dinero que se quita a la sanidad o a los hospitales, se está diciendo una estupidez, porque en este tiempo necesitamos ambos para proteger la salud”.