Flávio Bolsonaro habló sobre su fuga de Brasil: “Me lo voy a llevar a la tumba”

Flávio Bolsonaro afirmó que no recibió apoyo de los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump para escapar de Brasil tras su derrota en el balotaje frente a Luis Inácio Lula da Silva.

En una entrevista exclusiva que el referente del Partido Liberal (PL) le dio a The New York Times cuyo resumen publicó el sitio O Globo para luego ser reproducido por Clarín, el excandidato presidencial aseguró “me lo voy a llevar a la tumba” haciendo referencia a la manera en que consiguió huir de Brasil.

Piden investigar si el Gobierno de Milei utilizó fondos públicos para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro

Bolsonaro declaró que “no hubo ayuda de absolutamente nadie, de ningún gobierno del mundo. Fue todo por mi cuenta”.

Flávio Bolsonaro llega al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, en Miami, junto a su familia

Fiscal pide investigar si se usaron fondos públicos para la fuga de Bolsonaro

La fiscal Paula Ochoa pidió medidas de prueba para establecer si se usaron fondos públicos para que Flávio Bolsonaro pueda salir de Brasil y viajar hacia Miami, Estados Unidos, desde la Argentina.

La magistrada presentó un escrito ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti para investigar el vuelo privado que el senador brasileño hizo acompañado por su familia desde Puerto Iguazú, Misiones, hacia Estados Unidos.

Trump le exigió a Flávio Bolsonaro que borrara de su carta pública la frase “soy el verdadero presidente electo”

La titular del Juzgado Federal N°5 ya había ordenado medidas preliminares, incluyendo guardar los videos de las cámaras de seguridad que registran la entrada de Bolsonaro desde que cruzó la frontera, su paso por las oficinas de Migraciones y el aeropuerto argentino.

También solicitó información a Cancillería y al Ministerio de Seguridad sobre si había alguna alerta o restricción sobre el excandidato presidencial.

Flávio Bolsonaro en Miami

Debido a las investigaciones judiciales que hay en su contra, Flávio Bolsonaro decidió huir de Brasil junto a su mujer y sus dos hijas tras perder las elecciones presidenciales contra Lula da Silva.