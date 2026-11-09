Marco Rubio defendió la guerra contra Irán remarcando que “no es popular”, pero es necesaria: cuáles fueron sus argumentos

Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, defendió la decisión del presidente Donald Trump de comenzar la guerra contra Irán, pero admitió que la ofensiva militar es impopular entre los estadounidenses y que las negociaciones para terminar al conflicto siguen congeladas.

El funcionario realizó estas declaraciones en Florida, ante un grupo de periodistas, antes de viajar a París para participar en una reunión de cancilleres del G7, tras las fuertes repercusiones por la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de medio termino.

Marco Rubio

Rubio aseguró que Trump identificó una amenaza real para la seguridad de Estados Unidos y, por esa razón, tomó medidas para impedir que Irán desarrollara armas nucleares, sabiendo que esa decisión podía generarle consecuencias políticas negativas. Según el funcionario, “a veces, hacer lo correcto para el país, enfrentar desafíos difíciles para nuestra seguridad, no es necesariamente popular, pero es necesario”.

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La declaración ocurrió después de que el vicepresidente JD Vance relacionada en una publicación de sus redes sociales los malos resultados del oficialismo con las consecuencias económicas de la guerra contra Irán.

JD Vance

Aunque Rubio no habló directamente de la reciente derrota republicana, insistió diciendo que las decisiones vinculadas a la seguridad nacional no siempre coinciden con la opinión pública.

En ese punto, el secretario de Estado además reconoció que las conversaciones con Teherán no tuvieron progresos importantes. “No diría que estamos al borde de un avance decisivo”, explicó, asegurando que “las exigencias iraníes no solo son inaceptables, sino que en algunos casos son escandalosas, ridículas y realmente poco realistas”.

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Teherán busca sumar a las negociaciones el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre sus puertos, la quita de sanciones económicas, la liberación de los activos congelados, compensaciones por los daños generados durante la guerra y el final de las hostilidades en la región, incluyendo las operaciones militares israelíes en el Líbano.

Rubio afirmó que Trump sigue dispuesto a encontrar una solución diplomática, pero Estados Unidos mantiene su derecho de responder militarmente. “Si existe una amenaza clara e inmediata contra la navegación o nuestras fuerzas en la región, tenemos derecho a defendernos”, especificó.

Estas declaraciones contrastaron con las palabras de Trump, quien pocas horas antes aseguró que era “muy improbable” ordenar nuevos ataques contra Irán si las conversaciones diplomáticas avanzaban hacia un acuerdo.

Donald Trump | Crédito: Cedoc Perfil

Qué hará Rubio en Francia

Marco Rubio llegará a Francia para participar de la reunión de cancilleres del G7, donde se discutirán, entre otras cuestiones, el conflicto con Irán y otras crisis internacionales.

Es importante remarcar que, mientras Washington mantiene abierta la posibilidad de una salida diplomática, Qatar sigue actuando como mediador para intentar acercar las posiciones de Estados Unidos e Irán.

HM