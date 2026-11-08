Trump le ofreció al jefe de una organización de artes marciales ser vocero de la Casa Blanca y le pidió que sume a seis luchadores como asistentes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que le ofreció el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca a Dana White, presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la principal organización de artes marciales mixtas del mundo. Y a su pedido le sumó que incorpore como asistentes a seis reconocidos luchadores para enfrentar a sus adversarios.

"Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de secretario de prensa", escribió Trump en su red social, Truth Social. En el mismo mensaje, nombró a los peleadores que quiere sumar al equipo: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harrison, y aclaró que algunos de ellos no son estadounidenses.

Captura de pantalla de la publicación de Trump. | Crédito: Truth Social

"Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática", sostuvo el mandatario, que cerró con un pedido directo a su amigo: "Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, aceptá el trabajo!".

No quedó claro si se trata de una propuesta formal o de una nueva provocación del presidente, que suele recurrir a la exageración y a los mensajes inesperados en sus redes. Hasta el momento, White no respondió públicamente ni hubo anuncios oficiales sobre un eventual nombramiento.

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Un aliado de más de dos décadas

La relación entre Trump y White se remonta a 2001, cuando el entonces empresario inmobiliario permitió que la UFC organizara un evento en el Trump Taj Mahal, en Atlantic City, en una época en la que la disciplina tenía dificultades para conseguir escenarios importantes.

Con los años, esa amistad se transformó en una alianza política. White habló en la Convención Nacional Republicana de 2016, aportó un millón de dólares a un comité de acción política pro-Trump en 2020 y acompañó al presidente en Mar-a-Lago la noche de su victoria electoral en 2024. En agosto pasado, además, lo presentó en un acto de campaña de cara a las elecciones de medio término en Las Vegas.

El vínculo alcanzó su punto de mayor visibilidad este año, cuando la UFC realizó combates en los jardines de la Casa Blanca, en el marco de los festejos por el 250° aniversario de la independencia estadounidense.

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La oferta llega en medio de una etapa de inestabilidad en la oficina de prensa presidencial. Karoline Leavitt, una de las caras más reconocibles de la comunicación de Trump, dejó el cargo a fines de agosto para dedicarle más tiempo a su familia.

El 9 de octubre, Trump designó en su reemplazo a Katie Zacharia, comentarista conservadora y asesora de comunicación de Trump Media & Technology Group. Pero su paso por la Casa Blanca fue fugaz: su primera conferencia de prensa, el 13 de octubre, duró 14 minutos y estuvo marcada por varios tropiezos, y en una entrevista con Fox News admitió que, pese a haber sido presentada como abogada, no tenía licencia para ejercer en Estados Unidos. El 16 de octubre, cinco días después de asumir, dejó el cargo. Desde entonces, el puesto está vacante.

El anuncio sobre White se produce, además, apenas cuatro días después de las elecciones de medio término, en las que los republicanos sufrieron una dura derrota y perdieron el control de las dos cámaras del Congreso.

IC/AF