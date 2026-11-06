Qué deberían hacer los demócratas a partir de ahora

Con respecto al artículo de noticias en línea del 4 de noviembre publicado en The Washington Post:: "Trump culpa de las derrotas a los candidatos del Partido Republicano, a los precios del petróleo y a su ausencia en las boletas electorales":

Estoy encantado de que los demócratas hayan ganado la Cámara de Representantes y el Senado. Pero cualquiera que conozca la fábula del escorpión y la rana no se ha sorprendido al leer que el presidente Donald Trump ya ha prometido vetar la legislación a la que se opone, compartiendo una imagen de una gorra roja con la palabra «VETO» en Truth Social.

Por lo tanto, la pregunta urgente es esta: ¿Serán los demócratas lo suficientemente disciplinados como para presentar únicamente legislación popular sobre cuestiones como la atención médica, educación, infraestructura y una regulación razonable de la inteligencia artificial? Dejemos que los republicanos voten en contra de estos proyectos de ley y que Trump los vete. Los estadounidenses sabrán exactamente quién se interpone en el camino.

Por supuesto, también quiero que los demócratas respondan ante más de la mitad de los votantes nacionales que le dijeron a la encuesta de votantes de AP que la corrupción gubernamental fue un factor «crucial» en su voto para el Congreso. Pero si los demócratas quieren recuperar la Casa Blanca en 2028, es igual de importante, si no más, que le muestren al pueblo estadounidense cuáles son los principios que defienden los demócratas, y no solo aquello a lo que se oponen.

*Exembajador de EE. UU. en Argentina.