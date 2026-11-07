Tremendo triple choque en Chile: 12 muertos y 13 heridos

Al menos 12 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en un terrible choque ocurrido este sábado 7 de noviembre en Chile, entre un camión, un autobús y un automóvil.

Accidente en Chile: 12 muertos. | Crédito: Biobio, Chile

La colisión se produjo en la Ruta 66, cerca de Atalaya, en la región costera de Valparaíso, a unos 120 kilómetros al noroeste de la capital, Santiago.

"Hasta el momento, el reporte oficial es de 12 muertos y 13 heridos", indicó a la prensa Manuel Millones, delegado de la zona de Valparaíso.

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El jefe del Servicio de Bomberos, César Carreño, contó que el camión y el autobús chocaron de frente, yfueron luego embestidos por el auto particular.

Investigan las causas

La policía y los bomberos trasladaron a los heridos a un hospital en Valparaíso, no se indicó si entre ellos hay algunos en grave estado.

Mientras tanto, la policíay autoridades judiciales investigan las posibles causas que llevaron a la tragedia.

HB