900.000 firmas contra CNews: en RDC analizaron la polémica que llegó a la Asamblea Nacional francesa

CNews, una de las señales televisivas de Francia, quedó en el centro de una controversia política y social por el contenido de sus programas y las posiciones de algunos de sus invitados. La cadena pertenece al empresario Vincent Bolloré, propietario de un importante conglomerado de medios que incluye diarios, radios y editoriales.

Según explicó Juan Luis Francia en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el cuestionamiento central está relacionado con la orientación editorial de la señal. “El problema que se le asigna en sectores sociales a Bolloré, y en este caso a CNews, es una agenda marcada de extrema derecha”, señaló.

Las acusaciones contra CNews por sus discursos de extrema derecha

El periodista sostuvo que en sus emisiones circulan discursos que distintos sectores consideran racistas, islamófobos y xenófobos. Entre los invitados mencionó a Eric Zemmour, dirigente político francés, a quien vinculó con declaraciones contra la comunidad musulmana y con propuestas de remigración, concepto que plantea el retorno de personas inmigrantes o de sus descendientes a los países de origen de sus antepasados. “Es un discurso islamófobo, negrófobo, xenófobo en general. Esta es la acusación principal”, resumió Francia.

El corresponsal también recordó que CNews recibió 20 sanciones desde 2019 por parte del organismo independiente encargado de controlar los medios audiovisuales franceses, debido a contenidos considerados promotores de discursos racistas y de odio.

Una petición ciudadana supera las 900.000 firmas y llega a la Asamblea Nacional

La controversia tomó una nueva dimensión en junio, cuando un ciudadano impulsó una petición en internet para solicitar que la Asamblea Nacional debatiera el cierre de la cadena. La iniciativa inicialmente tuvo escasa repercusión, pero su crecimiento se aceleró después del atentado racista ocurrido el 23 de octubre en Trapez y Laberriol.

Según relató Francia, posteriormente se conoció que el presunto autor del ataque, Kevin T., era un consumidor habitual de CNews. El periodista señaló que “su discurso se asemeja mucho al discurso que se maneja habitualmente en esta cadena”.

Ese episodio impulsó la difusión de la petición, que en pocos días superó las 900.000 adhesiones. El tema será tratado el 9 de noviembre en una comisión de la Asamblea Nacional para evaluar la posibilidad de abrir un debate parlamentario.

No obstante, Francia aclaró que el Parlamento no tiene atribuciones para ordenar directamente el cierre de una señal televisiva. “No tiene potestad la Asamblea Nacional para cerrar una cadena de televisión, pero instala el debate en la sociedad”, explicó.

Libertad de expresión y límites a los discursos discriminatorios

La discusión también alcanza a la libertad de expresión y sus límites. Al respecto, el periodista distinguió entre las opiniones políticas y aquellas manifestaciones que pueden constituir delitos. “Un discurso racista en Francia está catalogado como delito penal”, indicó.

Y agregó que el límite se encuentra en aquellas expresiones que alimentan el odio y la intolerancia: “No estaría dentro de lo que serían las opiniones democráticas, sino un discurso que alimenta el odio o la intolerancia y que se considera de alguna manera antidemocrático e ilegal”.