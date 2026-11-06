Amenazas en Europa: en RDC se habló de vuelos desviados y ataques informáticos tanto a supermercados como bancos de sangre

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Marcelo Molina, analizó la ola de amenazas que afecta a distintos países europeos. Los episodios incluyen vuelos desviados, evacuaciones de medios de comunicación, ataques informáticos a supermercados y bancos de sangre, y cientos de escuelas amenazadas.

Según explicó Marcelo Molina, durante la jornada se registraron al menos 16 aviones afectados: nueve en Praga, cuatro en Francia, dos en Bulgaria y uno en Portugal. Al detallar las consecuencias sobre los vuelos, señaló: “4 llegaron a destino, 5 fueron desviados, 1 a Venecia, 4 aeropuertos franceses y 5 fueron escoltados por aviones cazas como pasó ayer también en esos casos todos fueron en Hungría”.

Una de las novedades fue que las amenazas dejaron de llegar exclusivamente por correo electrónico. Molina explicó que, “hoy que aparte de las amenazas por mail también hubo llamadas por teléfono que tampoco pudieron ser identificadas”.

En Irlanda, cinco medios de comunicación tuvieron que evacuar sus estudios y dejar de transmitir. Algunos recibieron mensajes que anunciaban posibles explosiones: “En una por ejemplo la anunciaban una explosión en 45 minutos”. El periodista también mencionó que estos episodios podrían estar relacionados con la próxima cumbre de la Comunidad Política Europea en Dublín.

A esta situación se sumaron los drones detectados en aeropuertos de Múnich, Berlín, Dinamarca, Noruega, Polonia, Rumania y Estonia. Sobre sus consecuencias, Molina indicó que, “más que nada generaron problemas porque bueno hubo que cerrar los aeropuertos y demorar los vuelos”.

Ataques informáticos a supermercados, bancos de sangre y escuelas

La ola de incidentes también alcanzó a supermercados y servicios sanitarios. Molina enumeró ataques informáticos en Francia y otros países, además de un episodio contra tres centros del servicio nacional de sangre francés.

En este último caso, explicó que, “intentaron subir la temperatura de los refrigeradores de tres centros de servicio nacional de sangre”. La maniobra buscaba comprometer la conservación de la sangre almacenada, aunque fue detectada a tiempo.

También describió las amenazas contra instituciones educativas: “El lunes 19 de octubre por ejemplo, no esta semana, pero en Irlanda del Norte hubo hasta 300 escuelas amenazadas, en Irlanda 150, en Escocia no hay un número preciso pero dicen que fueron varias, en Hungría más de 70, en Serbia más de 100 y en Italia más de 300”.

Al hacer un balance de los episodios, el periodista resumió: “En esta semana 53 aviones amenazados que tuvieron que modificar de alguna manera sus viajes, uno el lunes entre 7 y 10, el martes 27, ayer jueves y hoy al menos 16 supermercados en al menos 11 países, los tres bancos de sangre y los medios de Irlanda, algunos también de gran bretaña y centenares de escuelas”.