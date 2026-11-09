Crecen los evangélicos y aumenta la cantidad de personas sin religión: en RDI se explicó qué sucede con la caída del catolicismo

En una nueva edición de Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, expusó que Argentina atraviesa una transformación en sus creencias religiosas: cada vez hay menos católicos, crecen las iglesias evangélicas y aumenta la cantidad de personas que no se identifican con ningún credo.

“Si tenemos que poner un título para sintetizar esta radiografía de católicos en la Argentina, tenemos que decir que hoy hay más obispos, hay más parroquias en la Argentina, pero hay cada vez menos católicos”, sintetizó Antonio Riccobene.

Menos católicos y más personas sin religión en Argentina

Los datos presentados muestran una caída sostenida de la identificación con el catolicismo. De acuerdo con el barómetro de religiones de la Universidad de Buenos Aires, la cifra actual se ubica en el 57,7%. En paralelo, las iglesias evangélicas aumentaron su presencia: “Bueno, las iglesias evangélicas en 2008 eran el 9%, hoy representan el 17,4%, es decir, casi que se duplicaron”.

Otro fenómeno destacado es el crecimiento de quienes no profesan ninguna religión. “Otro dato fuerte para mí tiene que ver con que crecieron los que no tienen religión, es decir, el sector agnóstico ateo o gente que no se identifica con ningún tipo de credo, hoy son el 22%, más de uno de cada cinco de los argentinos”, explicó Riccobene en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La brecha generacional: los jóvenes se alejan de la religión

La transformación religiosa tiene un marcado componente generacional. Entre las personas de 16 a 29 años, menos de la mitad se identifica como católica: el porcentaje alcanza el 44,6%. Además, casi uno de cada tres jóvenes no tiene religión. “Entre los mayores de 50, en cambio, los católicos todavía sostienen la creencia, la fe en la religión católica, casi del 70%”, señaló.

Más parroquias y obispos, pero menos bautismos y casamientos

La paradoja de la Iglesia argentina también se observa en sus estadísticas institucionales. Entre 1985 y 2020, los obispos pasaron de 90 a 144 y las parroquias crecieron de 2.200 a casi 2.900. Sin embargo, las prácticas religiosas tradicionales registraron una caída importante. “Pero el dato también importante tiene que ver con los bautismos, porque bajaron también de 611.000 a 440.000 por año”, indicó.

Los casamientos por iglesia también disminuyeron: pasaron de 140.000 a 28.000. A esto se suma que “en la Argentina sólo uno de cada diez católicos va a misa todas las semanas”.