El 69% de los votantes hispanos apoyó a los demócratas: en RDC examinaron el giro electoral que golpeó a Trump

El electorado hispano protagonizó uno de los mayores cambios políticos de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Después de haberle dado un voto de confianza a Donald Trump en 2024, una parte importante de los latinos modificó su posición y respaldó a los candidatos demócratas, en un contexto de creciente descontento con la administración republicana.

“Los latinos le habían dado un voto de confianza a Donald Trump hace dos años, pero ellos consideran que el presidente les ha fallado”, explicó Norman Powell al analizar los motivos del cambio electoral.

El descontento de los votantes hispanos con Trump

El periodista señaló que la indignación de los votantes hispanos está vinculada principalmente con las decisiones del Gobierno en materia migratoria y con el deterioro de las condiciones económicas. “La indignación contra el presidente de parte de los latinos o hispanos es más que nada por la política migratoria, por las masivas deportaciones y también por la situación económica que está asfixiando los bolsillos de todos los trabajadores en este momento”, sostuvo.

Los resultados reflejaron la magnitud de ese desplazamiento electoral. Según los datos publicados por The New York Times, los latinos encabezaron el cambio de partido entre los grupos raciales en la elección de la Cámara de Representantes, con un respaldo a los demócratas 28 puntos porcentuales superior al registrado en 2024.

En concreto, el 69% de los votantes hispanos apoyó a los demócratas en la Cámara Baja, frente al 30% que eligió a los republicanos. Estas cifras evidenciaron el peso creciente del electorado latino y su capacidad para modificar el escenario político estadounidense.

Texas y Georgia: cambios históricos en la representación política

Powell también destacó el impacto del giro electoral en Texas, un estado gobernado por los republicanos durante las últimas tres décadas. Allí, el avance demócrata estuvo acompañado por un cambio significativo en la representación política.



“El giro de los latinos hacia el partido demócrata fue arrollador, como sabemos, y Texas es un estado clave en las elecciones de mitad de mandato”, afirmó el periodista, al describir el resultado como un verdadero tsunami electoral que tiñó de azul el mapa estadounidense.

El peso demográfico de esa transformación resulta especialmente relevante: aproximadamente el 40% de la población texana es de origen latino.

El análisis también incorporó el resultado de Georgia, donde Keisha Lance Bottoms fue elegida gobernadora por el Partido Demócrata y se convirtió en la primera mujer negra en alcanzar ese cargo en el estado.

Para dimensionar ese resultado, Powell repasó la composición demográfica de Atlanta. De acuerdo con los datos que consultó, la población negra representa el 47,6% de los habitantes de la ciudad, mientras que los blancos constituyen el 40,8% y los hispanos, el 5,4%.

El periodista aclaró que esas proporciones corresponden exclusivamente a la ciudad de Atlanta y que la composición poblacional cambia al considerar las zonas suburbanas y el interior de Georgia.

De esta manera, los resultados electorales dejaron en evidencia el peso de las transformaciones demográficas y del comportamiento del electorado latino y afroamericano en la política estadounidense.