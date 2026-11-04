“El mercado de alguna manera lo estaba descontando”: en RDEco explicaron la reacción de los mercados argentinos tras las elecciones de Estados Unidos

Santiago Llull, analista financiero y especialista en mercados de capitales, analizó el comportamiento de los mercados internacionales y argentinos tras las elecciones de Estados Unidos.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, examinó el impacto de la caída del petróleo sobre los activos locales, la situación de YPF, el aumento del riesgo país y las dudas de los inversores sobre la capacidad del Banco Central para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

La caída del petróleo y el riesgo país, bajo la mirada de los inversores

El resultado electoral estadounidense generó movimientos en los mercados internacionales y abrió interrogantes sobre el escenario financiero global. Para Santiago Llull, uno de los factores centrales fue la fuerte caída del precio del petróleo, que tuvo consecuencias directas sobre determinados activos argentinos. “Hay una distorsión muy grande que va a generar la fuerte caída del petróleo”, advirtió el analista.

Según explicó, este movimiento también impulsó una recuperación del oro y del bitcoin, aunque su impacto más directo sobre el mercado local se reflejó en las acciones de YPF. Llull señaló que los inversores argentinos ya venían anticipando un escenario complejo. “El mercado de alguna manera lo estaba descontando, este resultado, lo venía descontando con un noviembre muy negativo en todos los activos”, sostuvo.

Sin embargo, identificó al riesgo país como uno de los principales indicadores de preocupación. Con una referencia de 852 puntos, destacó que los rendimientos de los bonos superaban el 14%, en un contexto de incertidumbre sobre la estrategia de acumulación de reservas del Banco Central. “En algún punto uno dirá si conviene o no conviene comprar, porque ¿con qué se están comprando realmente?”, planteó. También puso el foco en la capacidad de respuesta financiera del organismo: “Si compro poco, ¿puedo hacer frente a todos los vencimientos que tengo?”.

Wall Street, Europa y el mensaje económico de las elecciones estadounidenses

A diferencia de lo observado en Argentina, los principales indicadores bursátiles internacionales mostraron una reacción positiva. Llull destacó el comportamiento favorable del Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500, una tendencia que también se replicó en las bolsas europeas.

Al interpretar ese movimiento, el analista planteó que parte del mercado podría haber recibido el resultado electoral como una señal de menor incertidumbre política. “O como si inconscientemente dijeran: por fin nadie puede controlar a este tipo”, expresó, en referencia a Donald Trump.

Llull también relacionó el resultado electoral con las preocupaciones económicas de los ciudadanos estadounidenses, particularmente con el aumento del costo de vida y los combustibles. Según relató, una de las inquietudes que aparecía en las conversaciones era el precio cada vez más elevado de la nafta.

En ese sentido, resumió el comportamiento del electorado con una frase: “Le contesté con el corazón y le contestaron con el bolsillo”.