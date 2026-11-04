En RDC analizaron el nuevo mapa político de Estados Unidos: los demócratas se quedan con el control del Congreso

Los resultados electorales en Estados Unidos marcaron un cambio significativo en el mapa político estadounidense. Según explicó Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC), los demócratas consiguieron al menos 231 bancas en la Cámara de Representantes, frente a 139 de los republicanos, y superaron ampliamente las 218 necesarias para alcanzar la mayoría.

En el Senado de Estados Unidos también lograron imponerse con 54 bancas frente a 44 de los republicanos. “Se necesitaban 51 bancas para tener el control del Senado”, señaló el analista al describir una victoria que les permitirá dominar las dos cámaras legislativas.

Los triunfos demócratas en estados clave

Entre los resultados más sorprendentes, Powell mencionó Carolina del Sur, donde la demócrata Annie Andrews, médica pediatra, obtuvo el 51,13% de los votos y derrotó a Darline Graham, candidata respaldada por Trump, que alcanzó el 46,65%.

También sobresalió Michigan, donde Abdul El-Sayed consiguió el 52,5% frente al republicano Mike Rogers, que obtuvo el 45,49%. “El-Sayed ganó con el 52,5% de los votos y será el primer senador musulmán en el Senado de los Estados Unidos”, destacó Powell.

Kansas fue otro de los territorios que sorprendió: el pastor demócrata Adam Hamilton obtuvo el 50,9% de los sufragios frente al republicano Roger Marshall. “Va a tener Kansas un senador demócrata, cosa que no ocurría desde el año 1932”, remarcó.

Sin embargo, uno de los triunfos más significativos se produjo en Texas, considerado históricamente un bastión republicano. Allí, James Talarico, un educador de 37 años, consiguió el 55,08% de los votos frente al 42,99% de Ken Paxton, funcionario de Justicia estatal.

La agenda demócrata y el futuro político de Trump

Powell también destacó la victoria de Jon Ossoff en Georgia, quien consiguió la reelección con el 59% de los votos frente al republicano Mike Collins.

En paralelo, el analista señaló que Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes por Nueva York, podría convertirse en el primer presidente negro de ese cuerpo legislativo. No obstante, aclaró que su designación deberá ser votada por sus pares cuando comiencen las sesiones del nuevo Congreso, previstas para el 3 de enero.

Respecto de los próximos pasos, Powell anticipó que los demócratas preparan una agenda legislativa para los primeros 100 días, centrada en cuestiones económicas y sociales. “Va a buscar, primero, reducir los precios del combustible, de los alimentos y recursos básicos, y restablecer algunos servicios sociales que habían sido eliminados”, explicó.

Además, indicó que el programa contempla investigar posibles casos de corrupción y exigir responsabilidades a sus protagonistas.

En ese contexto, mencionó que entre las alternativas que circulan, aunque todavía sin confirmación, aparece la posibilidad de impulsar un juicio político contra Donald Trump.