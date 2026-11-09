En RDC explicaron quiénes están afectados por la crisis del Ueno Bank y qué respuestas esperan del nuevo Gobierno paraguayo

La crisis desatada por el colapso del Ueno Bank continúa generando preocupación en Paraguay. Mientras los ahorristas esperan respuestas sobre la recuperación de sus depósitos, distintos sectores comenzaron a movilizarse para reclamar la devolución de los fondos y garantías por parte del nuevo Gobierno. “Los ahorristas siguen esperando algún tipo de solución”, explicó Jorge Elías en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, al describir el escenario que atraviesa el país.

El impacto alcanza a unos tres millones de clientes y también compromete recursos estatales. Según detalló el periodista, “estamos hablando de fondos públicos, 850 millones de dólares allí había depositados de parte del Estado”. La situación provocó reclamos de diferentes sectores, entre ellos los docentes, que salieron a las calles para exigir la restitución de sus ahorros.

Protestas y reclamos al nuevo presidente paraguayo

La Federación de Educadores del Paraguay emitió un comunicado en el que reclamó garantías para recuperar la totalidad de los 60 millones de dólares pertenecientes a la caja fiscal. “Estamos hablando de un sector solamente”, advirtió Jorge Elías, al señalar que el problema excede ampliamente el conflicto de los trabajadores de la educación.

Las manifestaciones se producen en un contexto de fuerte inestabilidad política. Pedro Ayana, quien se desempeñaba como vicepresidente, asumió la Presidencia el viernes tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político, en medio de la crisis financiera.

Ahora, las demandas se dirigen hacia la nueva administración. “Le exigen al nuevo presidente algún tipo de respuestas”, señaló Jorge Elías. Las protestas se extendieron por Asunción y las principales ciudades de los 17 departamentos del país.

Entre los reclamos de los docentes figuran un reajuste salarial del 8%, mayores recursos presupuestarios para el sistema educativo y, fundamentalmente, la devolución de los depósitos comprometidos por la caída de la entidad financiera.

El temor de los ahorristas: depósitos en dólares que podrían devolverse en guaraníes

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el mecanismo previsto para restituir los ahorros. Jorge Elías explicó que existe una legislación paraguaya que establece que quienes realizaron depósitos en dólares podrían recibir el dinero en guaraníes, una cuestión que profundiza la incertidumbre entre los clientes.

“Aquellos que depositaron en dólares, volverán a tener el dinero en guaraníes”, indicó el periodista, quien trazó un paralelismo con experiencias vividas en la Argentina. “Es una historia muy argentina, ya la vivimos aquí en Argentina y recibieron pesos”, recordó. A esta preocupación se suma la depreciación de la moneda paraguaya durante los últimos días, en medio de las consecuencias del derrumbe financiero.

Mientras tanto, la investigación continúa. El allanamiento de la vivienda de Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, una localidad turística cercana a Asunción, incluyó el hallazgo de una bóveda que quedó bajo revisión de las autoridades. “Sigue en vilo Paraguay”, resumió Jorge Elías.