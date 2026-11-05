En RDEco explicaron cómo las billeteras virtuales modifican el manejo del dinero y los hábitos de consumo

La expansión de las billeteras virtuales y las herramientas de banca digital modificó los hábitos financieros de los argentinos. La posibilidad de realizar pagos, comprar y administrar dinero desde un teléfono celular facilitó el acceso a los servicios financieros, pero también abrió interrogantes sobre los riesgos de utilizar estas plataformas sin conocimientos suficientes.

Solange Finkelsztein, economista, analizó esta transformación y destacó la importancia de acompañar la digitalización con educación financiera en Ronda de Economistas (RDEco).

Educación financiera: una deuda pendiente en la Argentina

La especialista explicó que el desarrollo de un sistema financiero más sólido requiere canalizar el ahorro de los argentinos hacia mecanismos que permitan fortalecer la intermediación financiera. Sin embargo, advirtió que la informalidad y la falta de conocimientos sobre el funcionamiento de los instrumentos financieros representan obstáculos importantes.

“La Argentina en ese sentido tiene un pendiente hace muchísimo tiempo de generar mayores o mejores condiciones de educación financiera”, sostuvo Finkelsztein. Además, señaló que los problemas de reputación y las experiencias negativas generan “miedos, traen temores en el ahorrista”, lo que puede afectar la confianza necesaria para consolidar el sistema.

En relación con la transformación tecnológica, recordó que desde hace más de una década se debate la posibilidad de que el dinero físico pierda protagonismo frente a los medios de pago digitales. La evolución de las herramientas permitió que cualquier persona pueda pagar servicios, realizar compras y concretar operaciones desde su celular.

Para la economista, las billeteras virtuales representan una oportunidad concreta cuando se utilizan adecuadamente. “Bien utilizadas, son una excelente herramienta”, afirmó, al destacar que agilizan las transacciones y permiten llevar un registro más preciso de los movimientos financieros.

Billeteras virtuales: ventajas de la inclusión financiera y riesgos digitales

Uno de los principales beneficios de estas plataformas es que contribuyen a formalizar la economía mediante el registro de las operaciones. La posibilidad de seguir los movimientos de dinero facilita el control de los gastos y permite mejorar la organización de las finanzas personales.

Sin embargo, Finkelsztein advirtió que la tecnología también presenta riesgos cuando los usuarios desconocen su funcionamiento. “Sin educación financiera, aparecen los riesgos inherentes a una población que utiliza un instrumento, una herramienta, que no sabe del todo cómo funciona”, explicó.

Entre las amenazas mencionó los problemas de seguridad informática y las conductas de consumo que pueden verse favorecidas por la facilidad de realizar pagos digitales.

Consumo impulsivo: el desafío de aprender a administrar el dinero

La economista puso especial énfasis en cómo las billeteras virtuales pueden modificar los hábitos de compra. Según explicó, la facilidad para pagar desde un teléfono reduce el tiempo de reflexión antes de concretar una operación. “Es mucho más susceptible de tentarse a consumir más de lo necesario”, advirtió.

También señaló que las promociones y los descuentos utilizados por las empresas para captar compradores pueden estimular las decisiones impulsivas. En ese sentido, aclaró que las estrategias comerciales no son necesariamente negativas, pero requieren consumidores informados.