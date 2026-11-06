En RDEco explicaron por qué los costos de construcción en dólares dificultan el avance de nuevos proyectos inmobiliarios

Marcelo Scaglione analizó en diálogo con Fernando Meaños, en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el potencial de las exportaciones argentinas en un escenario económico marcado por el desafío de sostener la estabilización y, al mismo tiempo, impulsar la actividad y el empleo. El economista destacó la capacidad del país para ampliar sus ventas al exterior y señaló la importancia de los acuerdos comerciales para abrir nuevos mercados.

Por su parte, Gustavo Weiss se refirió a las dificultades que atraviesa el mercado inmobiliario argentino y al impacto del tipo de cambio sobre los costos de construcción. Según explicó, la diferencia entre los gastos en pesos y los precios de venta en dólares genera un desequilibrio que actualmente el mercado no logra absorber.

Marcelo Scaglione destacó el potencial de las exportaciones argentinas

En el marco del debate sobre la posibilidad de sostener la baja de la inflación y, al mismo tiempo, recuperar la actividad económica y el empleo, Scaglione señaló que las exportaciones representan una de las principales oportunidades para el país.

En diálogo con Meaños, el economista sostuvo: “Entre todas las variables económicas, pero ahí tenemos una variable que todavía tiene muchísimo potencial y que no se le ha despertado todo el potencial, que es salir al mundo”.

En ese sentido, anticipó que Argentina superará por primera vez los 100.000 millones de dólares en exportaciones, con un producto bruto interno de aproximadamente 600.000 millones de dólares.

Scaglione también destacó la importancia de los acuerdos comerciales para ampliar las oportunidades de negocios. Entre ellos, mencionó el entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea, que, según afirmó, ya está generando nuevas exportaciones y activando las economías regionales.

Sin embargo, advirtió que la apertura comercial también representa un desafío para la industria nacional, debido a la llegada de productos importados. “Van a llegar productos, en este caso productos industriales que tienen un plazo de transición, pero que ya comenzó”, señaló.

En ese contexto, remarcó la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas argentinas para afrontar la competencia internacional. “Tenemos que hacer que nuestra industria sea competitiva para poder justamente competir con las importaciones que van a llegar, en algunos casos, dentro de 8, 10 o 15 años”, planteó.

El economista también se refirió a la caída del precio internacional del petróleo y su impacto sobre las exportaciones. Meaños planteó que la baja del crudo podría contribuir a moderar los aumentos de combustibles y evitar presiones adicionales sobre la inflación, aunque también podría modificar los ingresos de dólares previstos para 2027.

Gustavo Weiss explicó el problema del tipo de cambio en el mercado inmobiliario

Al analizar la situación del real estate en Argentina, Weiss explicó que uno de los principales problemas del sector está relacionado con la diferencia entre la moneda en la que se construye y aquella en la que se comercializan las propiedades. Mientras la mano de obra y los materiales se pagan en pesos, los inmuebles se venden en dólares.

En ese sentido, el economista señaló: “Efectivamente, el tipo de cambio para lo que es la vivienda es un problema porque los costos involucrados en la construcción de un inmueble en Argentina son en pesos, mano de obra y materiales son en pesos, pero los inmuebles se venden en dólares”.

Weiss explicó que esa relación determina el precio final de las propiedades y que las variaciones del dólar modifican el resultado de la ecuación. “Si el dólar está muy bajo, el precio resultante mucho más alto y viceversa”, sostuvo.

Según su diagnóstico, actualmente los valores que surgen de esa combinación no encuentran respaldo en la demanda. “Hoy el precio resultante de esta cuenta está dando un precio de venta que el mercado no está convalidando”, advirtió.

Finalmente, Weiss remarcó que esta situación representa un problema para el sector inmobiliario argentino, en un contexto en el que los precios de venta no logran acompañar la estructura de costos de construcción.