“Esto es un desmanejo que tuvo el Banco Central Paraguayo”: en RDI cuestionaron la respuesta a la crisis de Ueno Bank

La crisis del banco paraguayo Ueno Bank provocó un fuerte impacto sobre los ahorristas, la actividad económica y el escenario político. En una nueva edición de Ronda de Investigación (RDI), por la pantalla de +Perfil, el economista Fernando Alonso sostuvo que la respuesta de las autoridades agravó las consecuencias del problema financiero y cuestionó la actuación del Banco Central de Paraguay.

“Lo de Paraguay es muy extraño, no suelen actuar así los bancos centrales cuando se encuentran con un banco privado con el grado de insolvencia que demostró el Ueno”, afirmó Fernando Alonso.

Ueno Bank: la respuesta del Banco Central y el impacto de la crisis

Alonso explicó que, ante una situación de insolvencia bancaria, lo habitual es organizar una intervención durante el fin de semana para que otra entidad pueda hacerse cargo de los depósitos y las operaciones: “Normalmente esto se resuelve un fin de semana, se espera hasta el viernes, el viernes cuando cierra el mercado se interviene el banco, se habla con el resto del sistema financiero a ver quién se va a hacer cargo de eso, el lunes a la mañana tenés una nueva entidad haciéndose cargo de ese banco fallido”.

Sin embargo, cuestionó que en Paraguay se haya dejado a millones de personas sin acceso a sus cuentas: “Uno puede cerrar un banco un lunes y dejar a 3 millones de paraguayos sin acceder a sus cuentas, dejar a todo el sistema comercial paralizado, esto es un desmanejo que tuvo el Banco Central Paraguayo”.

Para el economista, la crisis excede el problema de una entidad financiera: “Han generado no sólo una crisis en una entidad financiera, han generado una crisis política que se carga un presidente, y han generado una crisis económica que va a tener un impacto muy fuerte en el crecimiento de Paraguay de este año”.

El impacto también alcanzaría al grupo empresario vinculado con el banco. Alonso estimó que entre 5.000 y 6.000 trabajadores podrían verse afectados por la caída de las distintas empresas: “No sólo cae el banco. Sí, cae las consultoras, cae todo”.

El modelo económico de Paraguay y Perú: poder económico por encima del político

Alonso también cuestionó que Paraguay y Perú sean presentados como ejemplos del modelo económico que busca implementar el gobierno argentino. Según explicó, ambos países comparten una característica institucional: la limitada capacidad del poder político para intervenir en las decisiones económicas. “El modelo que te ponen de ejemplo es el modelo donde el poder político no tiene incidencia sobre el poder económico, eso es lo que buscan, eso es lo que quieren, eso es lo que añoran, eso es lo que se fijan como meta para la Argentina”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En el caso peruano, señaló que la continuidad del presidente del Banco Central, incluso después de sucesivos cambios de gobierno, no necesariamente representa estabilidad institucional. “Han pasado 11 presidentes y con el mismo presidente del Banco Central peruano, y claramente eso no es reflejo de una estabilidad, sino es reflejo de que el poder político no tiene capacidad de gestionar la política económica del país”, explicó.

A su entender, esa limitación termina generando frustración social y crisis políticas: “El pueblo vota un presidente, ese presidente no tiene capacidad de dar respuestas a la demanda de la sociedad porque tiene un límite en la capacidad de incidir sobre la política monetaria, cambiaria”.

Las advertencias sobre la desregulación financiera de Sturzenegger

Al comparar la situación paraguaya con la argentina, Alonso destacó que todavía existen controles bancarios que funcionan como una barrera frente a una desregulación más profunda. “Yo creo que hay todavía una defensa de algunas instituciones argentinas que logran resistir la avanzada de desregulación de Federico Sturzenegger”, afirmó. Y advirtió: “Si vos hubieses dejado hoy al Banco Central en manos de Sturzenegger, esto sería un caos”.

El economista recordó que durante la gestión de Sturzenegger al frente del Banco Central, en el gobierno de Mauricio Macri, se habilitó la apertura de numerosas casas de cambio. Según su análisis, esos canales fueron utilizados posteriormente para desviar dólares del circuito formal hacia el mercado ilegal. También cuestionó el proyecto de modernización financiera presentado por Sturzenegger, al considerar que reducía los controles sobre el endeudamiento y las garantías empresariales. “Era un proyecto de ley que a futuro iba a generar crisis en el sistema financiero porque los bancos iban a entregar créditos a empresas que no sabía cuál era la verdadera solvencia”, señaló.

Mercado Pago y la importancia de los controles bancarios

Alonso explicó que obtener una licencia bancaria en Argentina exige cumplir con un proceso de evaluación patrimonial, societaria y financiera. “Habilitar un banco en la Argentina te puede demandar unos 2 o 3 años, no menos que eso para tener la licencia de un banco”, detalló. Entre los requisitos mencionó la documentación sobre accionistas, solvencia y esquema de negocios.

Por eso, consideró que el eventual paso de Mercado Pago de billetera virtual a entidad bancaria implicaría mayores controles: “Si Mercado Pago migra de billetera virtual a una entidad bancaria financiera, uno cree que va a haber algún grado más de control sobre lo que pasa ahí adentro”.