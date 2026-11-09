Gira del Papa León XIV: en RDI afirmaron que, “lo que más vende es Argentina, por Milei y sus desacuerdos ideológicos”

La visita del Papa León XIV a Argentina despertó el interés de medios internacionales, aunque no tanto por el recorrido pastoral en sí mismo como por el escenario político que lo rodea. Así lo explicó en Ronda de Investigación por +Perfil Silvina Márquez, corresponsal de la cadena pública alemana ZDF para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, quien señaló que la confrontación entre el Pontífice y Javier Milei es uno de los principales elementos que atraen la atención de la prensa europea.

“En realidad, de Sudamérica lo que más vende es Argentina, por Milei y sus desacuerdos ideológicos con los del Papa, y porque es un personaje exótico”, afirmó durante una entrevista.

Milei, León XIV y el interés de los medios europeos

Para Márquez, la relación entre el presidente Javier Milei y el Vaticano es central para explicar por qué la visita tiene repercusión en Alemania. “Yo creo que eso es lo que mejor vende en Alemania, es la confrontación iglesia-Milei”, sostuvo.

La periodista consideró que la gira sudamericana del Papa sería más difícil de instalar en la agenda internacional si no existieran esos elementos de conflicto. “Es difícil vender la gira sudamericana del Papa, si no hay esos elementos”, explicó en +Perfil.

También señaló que la política regional atraviesa un momento de transformación, con cuestionamientos a gobiernos y dirigentes de derecha que hasta hace poco parecían consolidar su influencia. “¿Hacia dónde va Sudamérica? Porque las derechas que parecía que habían venido a instalar para siempre, están un poco cuestionadas”, planteó.

La corrupción de los gobiernos de derecha también está bajo la lupa

Márquez también mencionó las denuncias y controversias que rodean al Gobierno argentino. “Hay mucha corrupción”, afirmó, y agregó: “Claro, lo que pasa es que acá también van pasando los casos y como que la justicia los archiva y nadie dice nada. Pero esta es la realidad”.

La periodista consideró que el escenario regional ya no puede explicarse mediante una división sencilla entre izquierda y derecha: “Creo que esta especie de dualidad entre la izquierda y la derecha, que tampoco hay una gran izquierda”.

Francisco y León XIV: dos papas con diferentes atractivos internacionales

Márquez comparó el interés que despertó Francisco durante sus viajes por Sudamérica con la cobertura actual de León XIV. “Francisco era, al ser sudamericano él, yendo a dos países muy católicos, porque son muy católicos, Paraguay y Bolivia, creo que eso fue como la parte más atractiva”, recordó.

Sobre León XIV, destacó su agenda social y sus pronunciamientos en defensa de los sectores vulnerables. También explicó que muchas personas que conocieron a Jorge Bergoglio en los barrios populares interpretan al actual Papa como continuador de su legado: “Casi, como que Francisco lo formó, que Francisco le dio un mensaje, que viniera primero acá cuando viniera a Sudamérica”.

La tensión entre Milei y el Vaticano y el mensaje social del Papa

La corresponsal también advirtió que la relación entre el Gobierno argentino y el Vaticano ya presenta señales de tensión. “Es probable que pueda, yo creo que hay ya una tensión, vos si veías la cara del Papa ayer cuando estaba en Casa Rosada, que lo recibió Milei, tenía una cara de piedras, estaba muy serio”, describió.

Además, consideró que los acercamientos del presidente Milei a referentes de otras comunidades religiosas también forman parte de un escenario de fricción con la Iglesia católica. “Entonces hay, yo creo, un antecedente de una cierta fricción, pero que el Gobierno lo va a utilizar, va a tratar de utilizarlo a su favor, no tengo ninguna duda”, sostuvo.

Inteligencia artificial y justicia social: los temas que interesan en Alemania

Márquez destacó que la mirada del Papa sobre la inteligencia artificial también despierta interés internacional, especialmente por sus consecuencias sobre la educación y las relaciones humanas.

“La deshumanización, por supuesto”, respondió al ser consultada sobre el enfoque del Pontífice. Y explicó que se trata de una problemática novedosa que atraviesa la vida cotidiana: “Si le llega un momento que no sabés si el niño estudió o bajó el Chat GPT y se bajó un dibujito, un mapa, no sé”.